16.12.2019

Riesen zerbröseln die Rauner Abwehr

Im Landesliga-Derby kann der TSV körperlich einfach nicht dagegenhalten

Eine kaum vermeidbare Niederlage hat es für die Raunauer Jungs am Samstagabend in Ottobeuren gesetzt. Die Leistung in diesem Derby der Handball-Landesliga reichte einfach nicht aus, um die topmotivierten Allgäuer in die Schranken zu weisen. Die Gäste verkauften sich mehr als teuer, aber letztlich spielte auch die körperliche Unterlegenheit gegen die Allgäuer Riesen eine große Rolle. Die 27:31-Niederlage fiel aber vielleicht um zwei Tore zu hoch aus.

Als Niederraunauer hat man in der Landesliga ja schon einiges erlebt. Aber dass ein 2,05 Meter großer Rechtshänder auf Rechtsaußen spielt, ist neu. Filip Matijevic interpretierte diese Sondersituation auf seine Weise. Beim Einlaufen an den Kreis war er allerdings brandgefährlich. Anspiele im zweiten Stockwerk kann Raunaus Team kaum verhindern.

Spielentscheidend war aber eher Patrick Kofler. Der erfahrene Top-Mann der Ottobeurer war ein ums andere Mal einfach nicht zu stoppen. Schwierigkeiten bereitete auch der pfeilschnelle Marcel Heil, von Immenstadt ins nördliche Allgäu gewechselt. Dazu kam in der zweiten Hälfte noch David Szücs, der ein glänzendes Comeback feierte. Man merkt schon, die Angriffswucht der Ottobeurer gab letztlich den Ausschlag. Armin Hessheimer hielt in der ersten Hälfte hervorragend und die Abwehr hielt den Gastgeber in der ersten Halbzeit bei 14 Toren. Aber das Raunauer Angriffskonzept, gleich ausgerichtet wie gegen Allach, funktionierte diesmal gar nicht. Die Rückraumspieler machten das Spiel zu eng und bissen sich am Mittelblock die Zähne aus. Elf Treffer vor der Pause waren die magere Ausbeute.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann breiter angelegt und vor allem über Oliver Kiebler auf Rechtsaußen fielen alleine sieben Treffer. Doch da zerbröselte die Abwehr immer mehr.

Das Spiel begann mit einem cleveren Schlagwurf-Treffer von Björn Egger und blieb bis zum 5:5 ausgeglichen. Dann schon eine Vorentscheidung. Die Einheimischen erarbeiteten sich einen Drei-Tore-Vorsprung, der nie wieder verkürzt werden sollte. Beim 17:13, einem schönen Kopfleger von Kiebler, keimte kurz Hoffnung. Doch die weiteren Treffer von ihm, schöne Hüftwürfe von Mathias Waldmann und vor allem der Hoffnung gebende Einsatz von Valentin Baumgarten am Kreis reichten nicht aus. Selbst das spürbare Aufbäumen nutzte nichts mehr.

Irgendwie hatte sich diesmal auch alles verschworen gegen die Raunauer Jungs. Der sonst in Hinsicht Schiedsrichter so besonnene Coach Mihaly More hatte hinterher jedenfalls Redebedarf mit den Unparteiischen. Die gingen sogar darauf ein. Lobende Worte werden nicht gefallen sein.

Wichtiger war aufseiten der Niederraunauer die Selbstkritik und die äußerte sich beim achtfachen Torschützen Mathias Waldmann so: „Heute hätten wir zwei Stunden spielen können, den Ausgleich hätten wir nicht geschafft.“ (walp)

TSV Niederraunau Hessheimer, Jekle; Kiebler (7), Rothermel (1), Eheim, Schäfer, Sadlo (1), Waldmann (8/5), Hegenbart (1), Egger (3), Blösch (2), Kornegger, Rosenberger (1), Baumgarten (3)

