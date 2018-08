vor 33 Min.

SC Bubesheim startet mit Verspätung in der Bezirksliga Lokalsport

Der SC Bubesheim trifft im ersten Saisonspiel der Bezirksliga Nord auf die SSV Glött. Das Länge-Team geht positiv in die neue Runde, muss aber schon wieder auf wichtige Akteure verzichten.

Von Uli Anhofer

Mit der Partie zwischen der SSV Glött und dem SC Bubesheim wird am Mittwoch der erste Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord abgeschlossen. Die Partie auf dem Glötter Lilienplatz beginnt um 18.30 Uhr.

Den letzten Schliff für das Punktspieldebüt holten sich die Bubesheimer beim IBFV-Cup im oberschwäbischen Oberzell am Samstag. Der SCB, der mit 18 Feldspielern und zwei Torhütern angereist war, belegte den zweiten Platz. Die Mannschaft um Spielertrainer Marvin Länge besiegte Gastgeber Oberzell mit 3:0, anschließend gab es zwei Remis: 2:2 gegen den späteren Sieger Pfullendorf und 0:0 gegen den schweizerischen Vertreter AS Calcio Kreuzlingen. Trotz der hohen Temperaturen und drei Partien über je 50 Minuten, sah Coach Länge das Turnier durchaus positiv. In den Spielen gegen höherklassige Gegner zeigten die Bubesheimer ansehnlichen Sport.

Doch Marvin Länge weiß nach dem positiven Auftritt in Oberzell immer noch nicht, wo genau seine Mannschaft steht. Das wird sich heute Abend ändern. Gegen die Glötter Lilien müssen die Bubesheimer von Beginn an wach sein. Im Eröffnungsspiel der Liga im vergangenen Jahr, das am 28. Juli ausgetragen wurde, feierte der SCB einen klaren 5:0-Erfolg. Das Rückspiel im Oktober war dann eine knappe Angelegenheit. Nur 3:2 gewannen die Bubesheimer diese Begegnung.

SC Bubesheim muss zum Bezirksliga-Auftakt auf Patrik Merkle verzichten

Noch nicht von Beginn an mitmachen wird beim SCB Patrik Merkle. Der Angreifer laboriert immer noch an einem Knochenödem, das er sich in der Vorsaison beim Duell der TSG Thannhausen gegen die SpVgg Ellzee zugezogen hatte. Auch wenn er in Oberzell bereits zum Einsatz kam und auch ein Tor erzielte, reicht es nach Auskunft von Abteilungsleiter Karl Dirr in der Liga derzeit nur zu Kurzeinsätzen. Definitiv nicht dabei sind Tugay Demir (Kreuzbandriss) und Steffen Hain (Krankheit).

Bei der SSV Glött ist der Kader zum größten Teil identisch mit der Truppe der Vorsaison. Neu sind Stürmer Lukas Schwarzfischer (elf Tore in 21 Spielen für BC Schretzheim) und Nachwuchsspieler Philipp Strehle von der JFG Aschberg. Die Lilien verlassen haben Markus Rolle (zum FC Gundelfingen), Fabian Kuchenbaur (FC Günzburg) und Mirsat Bisgin (Türkgücü Lauingen).

Während die Bubesheimer nach den Testspiel-Erfolgen mit einem guten Gefühl in die Punktrunde starten, dürften bei den Lilien die Empfindungen etwas gedämpfter sein. Im letzten Test im Toto-Pokal setzte es eine 0:8-Klatsche gegen Kreisklassist FC Grün-Weiß Ichenhausen. Glötts Trainer Stefan Schneider sagt mit Blick auf das morgige Duell: „Natürlich werden wir zu Hause alles versuchen, um mit einem Erfolg in diese starke Bezirksliga zu starten. Doch dafür muss gegen einen Titelaspiranten, zu denen Bubesheim zweifellos gehört, mehr als alles passen.“

Themen Folgen