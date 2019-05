00:03 Uhr

SSG Günzburg-Leipheim schwimmt in Schwabens Spitze

21 Meistertitel holt die SSG in Haunstetten. Zwei Brüder ragen besonders heraus

Haunstetten Mit 21 Meistertiteln kehrten die 15 Aktiven der SSG Günzburg-Leipheim von der diesjährigen schwäbischen Meisterschaft im Schwimmen zurück. Dass das Team der SSG zur Spitze im Bezirk zu zählen ist, stellten sie mit Rang vier im Medaillenspiegel unter 27 teilnehmenden Vereinen erneut unter Beweis. Besonders hervorzuheben sind dabei die Brüder Jakob und Noah Lerch, die zusammen 15 Titel einsammeln konnten. Doch auch die anderen Teammitglieder, welche durch zwei Masters ergänzt wurden, glänzten durch eine Reihe neuer Bestzeiten und weiterer Medaillenplätze.

Eine außergewöhnliche Leistung gelang dabei Jakob Lerch in seinem Jahrgang 2008. Bei insgesamt neun Starts schlug er neun Mal als Erster an und durfte sich hierfür mit reichlich Gold behängen lassen. Nicht weniger erfolgreich verlief der Wettkampf für seinen Bruder Noah. Als sechsmaliger schwäbischer Meister kehrt er aus Haunstetten zurück.

Der Ältere der Lerchs, der sich in Vorbereitung für die in zwei Wochen anstehende Deutsche Jahrgangsmeisterschaft (DJM) in Berlin befindet, zeigte mit seinen geschwommenen Zeiten, dass er auf dem besten Wege zu seiner Bestform ist. Mit zwei neuen Vereinsrekorden über 200m Delphin (2:16,01 min.) und 200m Lagen (2:15,50 min.) sorgte er bei dieser Meisterschaft für besondere Glanzpunkte. Außerdem gelangen Lerch bei all seinen Starts neue persönliche Bestzeiten.

Ihren ersten schwäbischen Meistertitel überhaupt konnte Magdalena König (Jahrgang 2004) bejubeln. Mit einer cleveren Renneinteilung und gutem Stehvermögen setzte sie sich in einer Zeit von 2:38,48 Min. über 200m Rücken gegenüber ihren Konkurrentinnen durch. Dass auch sie zurzeit in sehr guter Verfassung ist, zeigten ihre weiteren Rennen. Mit einem dritten Platz über 100m Rücken (1:14,44 Min.) sowie drei vierten Plätzen über 100 und 200m Freistil sowie 200m Lagen rundete König die Meisterschaft erfolgreich ab. Mit David Lerch, Marcel und Pascal Nöß trugen drei weitere Schwimmer zur guten Platzierung der SSG im Medaillenspiegel bei. Während Pascal Nöß über 100 und 200m Rücken jeweils den dritten Rang belegte, konnten sich David Lerch über 200m Freistil und Marcel Nöß über 100m Brust ebenfalls eine Bronzemedaille sichern.

Auch mit den Leistungen der weiteren Schwimmer Dorothea König, Paulina Jackstädt, Philine Jäger, Chiara Blösch, Christoph Wiedemann, David Veh und Johannes König zeigten sich die Trainer der SSG sehr zufrieden, konnten sie doch allesamt viele neuen Bestzeiten erzielen und sich mit den gezeigten Leistungen im vorderen Mittelfeld ihrer Jahrgänge platzieren.

Manfred Klimke und Benedikt Nöß holten schließlich bei den Masters fünf weitere Meistertitel für die SSG. (zg)

