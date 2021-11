Es wird schwierig für Offingen

Warum das Luftgewehrteam mit bescheidenen Zielen startet

Ein bisschen ist es ein Start ins Ungewisse, wenn die Luftgewehrmannschaft der BSG Offingen an diesem 7. November 2021 in die Schwabenliga startet.

Personell gibt es eine Neuerung: Nach dem Abstieg aus der Bayernliga hat Steffen Werthmann das Team verlassen. Für ihn kommt nun Nadja Lehr dazu. Sie schoss vor Jahren bereits für die Offinger, war zwischenzeitlich aber nach Aislingen gewechselt.

Die Qualität der Gegner in der neuen Liga einzuschätzen und gleichzeitig ein Saisonziel zu formulieren ist für den Offinger Schützen Stefan Mailänder aus zwei Gründen schwierig. Zum einen gab es durch die Corona-Pandemie ungefähr anderthalb Jahre keine Wettkämpfe mehr. Zum anderen schoss die BSG in der bislang letzten beendeten Saison noch in der Bayernliga und trat somit nicht gegen die Mannschaften der jetzigen Schwabenliga an. „Passieren kann da alles, aber die Klasse halten wollen wir natürlich mindestens“, ergänzt Mailänder.

Am ersten Wettkampftag steht für die Offinger gleich ein Landkreisduell auf dem Plan. Um 15 Uhr treffen sie auf die Gastgeber dieses Saisonauftakts, 1886 Breitenthal. Außerdem geht es bereits ab 11.30 Uhr gegen die Altschützen aus Oberndorf.

Die BSG-Mannschaft hat am 22. Januar 2022 Heimrecht. (mgh)