05.12.2019

Schwäbische Kanuten treffen sich in Günzburg

Süddeutsche Meisterschaft steigt auf der Günz

Der schwäbische Bezirkstag des Bayerischen Kanuverbands (BKV) fand in diesem Jahr im Bootshaus des VfL Günzburg statt. Denn mit Udo Imminger hat die Günzburger Kanuabteilung quasi einen eigenen Mann an der Spitze des Bezirks, in dem über 1700 Mitglieder in zwölf Vereinen organisiert sind, darunter 257 Jugendliche. Walter Hirsch, Vorstandsvorsitzender des VfL, und sein Stellvertreter Sebastian Imminger lobten die Arbeit der Günzburger, die über ein schönes Gelände verfügten und auch sportlich gute Ergebnisse lieferten. Auch im Jahr 2020, so Hirsch, werde auf der Günz wieder eine Slalomveranstaltung stattfinden.

Udo Imminger berichtete, dass am 9. und 10. Mai zudem die süddeutsche Meisterschaft in Günzburg stattfinden werde. Auch auf die Olympischen Sommerspiele schaute er voraus. Aus Schwaben hat sich Hannes Aigner (Augsburger Kajakverein) qualifiziert und auch den Quotenplatz im Kajak-Einer sicher. Offen ist noch der Quotenplatz für den Kanadier-Einer. Hier hat Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) noch eine Chance bei der Europameisterschaft im Mai 2020 in London.

Dann erfolgten die Berichte der jeweiligen Ressorts, unter anderem des Wanderwarts, des Jugendwarts, der Abteilung Umwelt & Gewässer, sowie der Pressewartin und des Webmasters. Eine gute Kassenprüfung wurde dem Schatzmeister Ralf Schmid von den Kassenprüfern Harald Imminger und Karin Schmid bescheinigt und nach einer kurzen Pause ergriff der BKV-Präsident Oliver Bungers das Wort und berichtete in einem kurzen Rückblick über die Neuigkeiten vom Deutschen sowie Bayerischen Kanuverband und gab einen kurzen Ausblick auf 2020. (zg)

