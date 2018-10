vor 23 Min.

Schwere Aufgabe für Raunauer Handballer Lokalsport

Mit nahezu komplettem Kader zum Aufstiegsaspiranten Herrsching

Niederraunau Der TSV Niederranau hat am kommenden Mittwoch eine schwere Aufgabe vor sich: Die Blau-weißen treten auswärts beim TSV Herrsching an. Anpfiff in der Ammersee-Arena ist um 16.30 Uhr.

Die Herrschinger sind mit zwei knappen Siegen sehr gut in die neue Saison gestartet. Seit Armin Herle wieder auf der Trainerbank sitzt, läuft es für die Oberbayern. Dieses Jahr soll ein neuer Anlauf in Richtung Bayernliga unternommen werden. Eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spieler wird dem TSV alles abverlangen.

Die Raunauer nutzten das freie Wochenende, um den Energietank noch einmal aufzufüllen. Bis kurz vor Weihnachten gibt es nun keine Pausen mehr im Spielplan. Der deutliche 34:24-Heimsieg gegen Dachau sollte der Mannschaft Selbstvertrauen für das schwere Spiel geben. In der Vorsaison musste der TSV zwei knappe Niederlagen gegen die Herrschinger einstecken, das Team von Coach Udo Mesch brennt also auf Revanche.

Im Kader des TSV schaut es momentan sehr gut aus. Die Wunderheilung von Kreisläufer Lasse Sadlo hält weiter an. Die Verletzung von Ferit Celik dagegen könnte eine etwas größere Handball-Pause erfordern: Größere Belastungen sind im Moment noch nicht möglich. Seine Gewaltwürfe werden schmerzlich vermisst. „Unser voller Fokus gilt jetzt dem Spiel in Herrsching. Wir wollen es besser machen als in der letzten Saison und sie zwei Mal schlagen“, so die Kampfansage von Routinier Lukas Konkel. (zg)

