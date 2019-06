vor 17 Min.

Seit 60 Jahren stehen sie an der Platte

BLSV und BTTV würdigen zwei Burgauer Urgesteine

Für jeweils 60 Jahre aktive Spielpraxis in Burgauer Tischtennismannschaften haben der Bayerische Landessportverband (BLSV) und der Bayerische Tischtennis-Verband (BTTV) nun zwei Urgesteine der Abteilung geehrt. TSV-Abteilungsleiter Jens Ulbrich überreichte Eckhard Lenz und Manfred Heinrich Leistungsnadeln für diese fast unglaubliche Bilanz.

Die beiden Sportler waren seit Gründung der Tischtennis-Abteilung im TSV Burgau 1959 immer in einer Herrenmannschaft aktiv gemeldet und setzten sich auch in den vergangenen Jahren oft erfolgreich durch. Beide sind für die nächste Saison wieder fit und wollen ihre Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen. In vielen Untersuchungen wird Tischtennis ja als idealer Seniorensport beschrieben. Vor allem die Reaktionsfähigkeit und die Rückenmuskulatur werden dadurch trainiert und gefördert. Dafür muss aber nicht gleich Liga-Sport betrieben werden. Beim TSV Burgau treffen sich auch Hobbyspieler, um Spaß zu haben und fit zu bleiben.

Und die beiden Geehrten sind mit ihren jeweils 79 Lebensjahren nicht einmal die ältesten in TSV-Mannschaften aktiv spielenden Senioren. Anton Mändle toppt sie sogar noch. Er spielt mit fast 84 Jahren noch in der zweiten Herrenmannschaft. In der vergangenen Saison erreichte er in der Bezirksklasse Günzburg C Nord die hervorragende Bilanz von 15:4 Punkten. Auf 60 Jahre aktive Spielzeit kommt Mändle freilich erst in zwei Jahren. (zg)

