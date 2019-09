00:04 Uhr

Sieg nach Blitzstart

Günzburg überrascht Ecknach. In Unterzahl rettet das Team den Vorsprung

Die Vermutung liegt nahe, dass die Bezirksliga-Fußballer des VfL Ecknach ihren Gast ganz einfach unterschätzten. Das kollektive Kopfschütteln der Gastgeber nach dem 1:2 gegen Aufsteiger FC Günzburg ist also nachvollziehbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Günzburg durch Konter stets gefährlich war und in Unterzahl aufopferungsvoll um seinen zweiten Saisonsieg kämpfte. Der war unterm Strich auch nicht unverdient. Was Sportleiter Steffen Hasenfus mit den Worten garnierte: „Unsere Mannschaft war von Beginn an voll da. Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können.“

Der Ecknacher Björn Wohlrab spielte in der zweiten Minute einen katastrophalen Rückpass in die Beine von FC-Angreifer Maximilian Lamatsch, der umkurvte VfL-Keeper Hannes Helfer und schob zum 0:1 ein. Wer dachte, dass dies ein Wachmacher für die Ecknacher war, sah sich getäuscht. Ein weiter Ball aus der Günzburger Abwehr landete an Freund und Feind vorbei bei Spielertrainer Christoph Bronnhuber. Der ließ Innenverteidiger Oliver Mühlberger aussteigen und traf mit links ins kurze Eck (8.). VfL-Spielertrainer Daniel Framberger rätselte hinterher: „Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir seit Wochen nicht von Beginn an auf dem Platz sind. Die erste halbe Stunde schenken wir zu oft her.“

Tatsächlich hatte Ecknach nach dem Günzburger Doppelschlag mehr Spielanteile und durch Daniel Zakari (20.), Manfred Glas (21.), Thomas Bernecker (24.), Michael Eibel (35.) und Benedikt Huber (44.) reihenweise gute Chancen. Nachdem Andreas Nerdinger auf Günzburger Seite die Gelb-Rote Karte sah (58.), rannte Ecknach noch mehr an, zeigte sich aber zu ideenlos. So musste ein Strafstoß herhalten, um durch Huber zum Anschluss zu kommen (78.).

Hasenfus freute sich über die diesmal konzentriert geführte Anfangsphase: „Wir haben den ersten Fehler der Ecknacher sofort genützt. So haben es die anderen Mannschaften in dieser Saison mit uns gemacht.“ In der zweiten Halbzeit hätten die Günzburger sehr gut verteidigt und auch sehr gut gekämpft. (AN, ulan)

VfL Ecknach Helfer – Obermeyer (46. Framberger), Zakari, Huber, Eibel, Wohlrab, Jusczak (68. Jung), Bernecker (71. Ettinger), Piller, Glas, Mühlberger

FC Günzburg Kuchenbaur – Chessa (46. Wachs), Megyes, Bandlow (73. Fuchs), Bronnhuber, Hepp, Lamatsch, Kelmendi, Nerdinger, Bergmair, Casamayor-Bell (90.+4 Mieß)

Schiedsrichter Birkmair (SC Rohrenfels, Gruppe Neuburg)

Tore 0:1 Lamatsch (2.), 0:2 Bronnhuber (8.), 1:2 Huber (78., Elfmeter)

Gelb-rot Nerdinger, Günzburg (58.)

Zuschauer 153

