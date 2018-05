vor 41 Min.

Sinan Demircan ist neuer Türkspor-Chef Lokalsport

Nachfolger von Yasin Ata gefunden

Sinan Demircan ist neuer Vereinschef von Türkspor Ichenhausen. Zuvor hatte er im Verein bereits die Ämter Jugendleiter, Trainer, Teammanager und zuletzt Sportchef ausgefüllt. Demircan folgt auf Yasin Ata, der bei der aktuellen Generalversammlung nach fünf Jahren an der Spitze des Vereins abdankte.

Ata möchte dem Verein weiterhin als Ansprechpartner und Berater im neuen Vorstand erhalten bleiben, aber nicht mehr das zeitintensive Amt des Vorsitzenden bekleiden. Zudem bekommt seine bisher dreiköpfige Familie in naher Zukunft weiteren Nachwuchs. Bis zum Saisonende wird er sein Amt allerdings behalten und zusammen mit der Mannschaft für den Klassenerhalt in der Kreisklasse kämpfen. In Atas Amtszeit fallen drei Aufstiege bis hin zur Kreisliga, ein Kreis-Titel im Toto-Pokal sowie die Renovierung des Sportheims. Zudem darf sich Ata die Ausweitung der Mitgliederzahl auf die Fahne schreiben. (zg)

