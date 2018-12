Skiclub Burgau veranstaltet Talenttag

vor 59 Min.

Kinder können sich unter anderem mit einer Weltcup-Fahrerin messen. Mitmachen können nicht nur Mitglieder

Zum ersten Mal veranstaltet der Skiclub Burgau in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband (DSV) am Samstag, 22. Dezember, einen Talenttag für Kinder und Jugendliche aus der Region. Stargast ist Skirennläuferin Meike Pfister aus Deisenhausen. Die 22-Jährige ist Spezialistin für die Speed-Disziplinen und tritt regelmäßig im Ski-Weltcup an. Ihre bisher beste Platzierung war ein 14. Platz in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.

An einer von mehreren Stationen des Talenttags in Jungholz wird Pfister bei einem Riesenslalom mit zwölf bis 15 Toren eine Zeit vorgeben, an der sich die Teilnehmer messen können. Beim Technikcheck kann jeder Teilnehmer seine Skitechnik von DSV-Ausbildern überprüfen und verbessern lassen. Außerdem kann das „Freeheeling“, also das Fahren ohne feste Bindung getestet werden, gemeinsam mit Bundesausbilder Chris Leicht und einem Weltcup-Athleten. Wer schon immer wissen wollte, wie schnell er auf Skiern unterwegs ist, kann das auf einer abgesperrten und gesicherten Strecke ausprobieren. Daneben kann das Fahren auf einer Buckelpiste getestet werden. Zum Abschluss des Talenttages findet eine Après-Ski-Party statt.

Herrmann Keller, Vorsitzender des SC Burgau, hofft auf rege Teilnahme bei dieser Premiere. „Wir wollen dem Ski-Nachwuchs etwas bieten, und zwar nicht nur in Burgau, sondern aus der ganzen Region.“ Zu diesem Zweck werden Busse eingesetzt, die in Günzburg, Burgau, Dillingen, Gundelfingen, Ichenhausen, Krumbach und Thannhausen halten. Die Fahrt mit ihnen kostet 22 Euro. Die Teilnahme am Talenttag selbst ist kostenlos, außerdem gibt es verbilligte Liftkarten. (zg)

