15.12.2018

Skippergilde ehrt die Klubmeister Lokalsport

Nikolausregatta fällt dem starken Wind zum Opfer

Am Günzburger Mooswaldsee hat die Skippergilde Schwaben jüngst ihre Klubmeister geehrt. Eigentlich sollte die Feier sportlich umrahmt werden, doch die traditionelle Nikolausregatta fiel ins Wasser, da der Wind mit einer Stärke von sechs Beaufort und mehr blies. Böen bis zu Windstärke neun, was einem Sturm entspricht, brachten den Veranstalter in Zugzwang und die Regatta wurde aus Rücksicht auf die Sicherheit der Teilnehmer abgesagt.

Auch ohne sportliches Rahmenprogramm konnten die Günzburger Segler in insgesamt drei Klassen Wanderpokale an diejenigen Mitglieder vergeben, die sich auf dem heimischen Gewässer über die ganze Saison hin am erfolgreichsten präsentiert haben.

So holte bei den Kajütbooten unter zwölf Teilnehmern Kay Averhoff mit seiner Crew (Silke und Frank Häufele sowie Jörn Thöne) und seiner Melges 24 souverän den Pokal.

Bei Optis und Jollen wurden an zwei Veranstaltungen neun Läufe gesegelt. In der Jüngstenklasse, den Optimisten, sicherte sich Benjamin Häufele den Titel und in der Jollenklasse, dem stärksten Starterfeld mit 14 Booten, konnte sich Stefan Theer behaupten.

Vorstand Günther Zimmermann nahm gemeinsam mit der Wettfahrtleiterin aller Regatten, Anja Zimmermann, die Preisübergabe vor und bedankte sich bei den Anwesenden für die steigende sportliche Aktivität und das Engagement im Verein. Er verwies auf das Winterprogramm, das mit den Klubabenden jeweils am ersten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr und mit einigen Arbeitseinsätzen auf rege Teilnahme wartet. Die Segelsaison 2019 beginnt im Mai mit einer Kajütbootregatta.

Themen Folgen