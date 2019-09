vor 19 Min.

Sonnige Aussichten für die Fußballerinnen

Mönstetten und Burgau treten gegen noch sieglose Kontrahenten an

Die Erfolgsaussichten sind gut für die Fußballerinnen des SC Mönstetten und des TSV Burgau: In ihren nächsten Heimspielen haben sie es mit bisher noch sieglosen Gegnern zu tun.

Mönstettens Trainer Torsten Zimmermann macht deutlich, was er von seinem Team erwartet – obwohl er den Gegner als kampfbetont und leidenschaftlich bezeichnet: „Nach zuletzt zwei Niederlagen, die nicht unbedingt nötig gewesen wären, sollten wir jetzt schleunigst die Kurve bekommen und gegen Kempten dreifach punkten“, sagt er. Mit Disziplin, voller Konzentration, weniger Leichtsinnsfehlern in der Defensive und zielstrebigerem Spiel nach vorne sollen seine Erwartungen in die Tat umgesetzt werden. Bis auf Magdalena Mösenlechner (verletzt) und Carina Wiener (Urlaub) stehen ihm voraussichtlich alle Spielerinnen zur Verfügung.

Kommt der TSV Burgau womöglich kampflos zu drei Punkten? Diese Frage drängt sich auf, denn Gegner Königsbrunn ist zu den beiden jüngsten Partien erst gar nicht angetreten. Das Auftaktspiel vor drei Wochen wurde verlegt. Schwierig also für Burgaus Trainer Markus Deni, den Gast einzuschätzen. Aber der TSV Coach schaut ohnehin weniger auf den Gegner und mehr auf sein Team. „Wir müssen die letzte hohe Niederlage schnell wegstecken, 90 Minuten konzentriert auftreten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei Punkte einfahren“, lautet die Marschroute von Deni. (tho)

Beide Begegnungen werden am Samstag um 17 Uhr angepfiffen.

