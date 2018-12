vor 60 Min.

Spende für ein Schwimmtalent Lokalsport

Ein anonymer Sponsor belohnt Noah Lerch für seine Leistungen

Von Horst Thomsen

„Ich bin total überrascht, das hätte ich nicht im Traum erwartet.“ Das waren die ersten Worte von Noah Lerch, nachdem er bei der Weihnachtsfeier der SSG Günzburg-Leipheim von einem privaten Sponsor, der öffentlich nicht genannt werden möchte, für seine außergewöhnlichen Leistungen im Jahr 2018 mit einem stattlichen Preisgeld belohnt worden war.

Der Neuntklässler eines Gymnasiums in Lauingen, der zusammen mit seinen Eltern und den drei ebenfalls in der SSG aktiven Geschwistern in Gundelfingen wohnt, steht schon seit längerer Zeit im Rampenlicht der SSG und glänzte wiederholt mit beachtlichen Ergebnissen. Dazu zählt auch sein erster Platz in diesem Jahr in der Bestenliste des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) für 14-Jährige über 200 Meter Freistil auf der Kurzbahn (2:04,81 Min.). Zudem ist er Zweiter über 200 Meter Schmetterling (2:24,03), Vierter über 100 Meter Lagen (1:05,08) sowie jeweils Siebter über 100 Meter Freistil (0:57,56), 200 Meter Rücken (2:24,09), 100 Meter Schmetterling (1:05,63) und 200 Meter Lagen (2:22,35). Nicht zuletzt deshalb wurde Lerch kürzlich in den Kader des Bayerischen Schwimmverbandes berufen.

Sein größter Coup in diesem Jahr war aber zweifellos die Teilnahme an den fünftägigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, wofür er sich vorher in hochrangigen Wettkämpfen in Bayern und Baden-Württemberg auf fünf Strecken auf der 50-Meter-Bahn qualifiziert hatte. Dabei gelang dem 14-Jährigen auf seiner Paradestrecke 200 Meter Lagen mit 2:22,32 Minuten sogar der Sprung ins Finale der schnellsten Acht in seinem Jahrgang 2004.

Die Teilnahme an deutschen Titelkämpfen schafften in der 40-jährigen Vereinsgeschichte der SSG lediglich drei Aktive (1986 und 1987). Aber auch andere Top-Leistungen bewogen den Sponsor zu seiner Spende. Dazu zählen unter anderem die erfolgreiche Teilnahme und diverse Titel bei offenen schwäbischen, bayerischen und süddeutschen Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften in der Halle, im Freibad und sogar bei den bayerischen Meisterschaften im Freiwasser über fünf Kilometer, die er ebenfalls souverän gewann.

Den genauen Betrag wollte der beim Empfang des Preisgeldes vor Glück strahlende Schwimmer nicht nennen. Aber gut informierte Insider berichteten von „mehreren Hundertern“, die das Talent für seine Leistungen abgesahnt hat.

