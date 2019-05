vor 35 Min.

Sperlich holt Bronze

Ebershauser Läufer bleibt in Düsseldorf knapp unter 2:40 Stunden

Die intensive Vorbereitung hat sich für Christian Sperlich gelohnt. Bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf belegte der Sportler aus dem Lauf-Team des FC Ebershausen in der Altersklasse M40 den dritten Rang. Seine Zeit von 2:39:59 Stunden liegt ganz nahe an seiner persönlichen Bestleistung aus dem Jahr 2014.

Um solche Zeiten realisieren zu können, benötigt ein Läufer enorm hohe Trainingsumfänge. Fast jedes Frühjahr besucht Sperlich ein Trainingslager. Dass als Lohn dann gleich Bronze bei einer nationalen Meisterschaft rausspringt, ist für ihn umso erfreulicher.

Auch Martin Birkner startete mit einem Top-Resultat in die Saison. Bei einem Halbmarathon in Landshut verbesserte er seine Bestmarke auf 1:24:37 Stunde. In Aalen war Ernst Kraus über 3000 Meter in 12:15:12 Minuten Bester der Altersklasse M60. (bir)

Themen Folgen