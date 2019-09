vor 23 Min.

Spielstark und selbstbewusst

Bubesheim und Günzburg stehen an diesem Samstag vor großen Herausforderungen. Das Spitzenteam setzt dabei auf bekannte, der Aufsteiger auf neu gewonnene Stärken

Von Uli Anhofer

Heimspiele stehen an diesem Samstag für die am vergangenen Wochenende erfolgreichen Fußball-Bezirksligisten aus der Region an. Neuling FC Günzburg empfängt um 15.30 Uhr den FC Stätzling und Tabellenführer SC Bubesheim bekommt es um 17.30 Uhr mit dem FC Affing zu tun.

Nach dem guten Auftritt und dem 2:0-Erfolg beim hoch eingeschätzten TSV Gersthofen gehen die Kreisstädter mit einigem Selbstvertrauen in die Partie gegen den FC Stätzling. Nach einer Niederlagenserie von vier Partien in Folge war der Sieg über einen Meisterschaftsfavoriten ganz wichtig für die Moral. Erstmals in dieser Spielzeit musste die Günzburger Abwehr um Torhüter Fabian Kuchenbaur keinen Gegentreffer hinnehmen. Die Günzburger Akteure sind nach einigen Wochen der Akklimatisierung jetzt in der Bezirksliga angekommen.

Beim Sieg in Gersthofen waren die Kreisstädter auch zweikampfstärker als in den Vorwochen. Diese Tugend sollte die Truppe um Spielertrainer Christoph Bronnhuber auch gegen den spielstarken FC Stätzling an den Tag legen.

Die Gäste haben aus sieben Partien 13 Punkte geholt. In der vergangenen Spielzeit ging der FC Stätzling in der Bezirksliga Süd auf Punktejagd. Beim FC gab es in der Sommerpause einen großen personellen Umbruch. Acht Akteure verließen den Verein und 13 Spieler schlossen sich dem Team aus dem Friedberger Ortsteil an. Gelenkt wird das Stätzlinger Spiel von Maximilian Heiß. Der 24-jährige Kapitän spielte auch während der beiden Landesligajahre von 2016 bis 2018 beim FC Stätzling. Heiß hat bisher drei Treffer erzielt und für zwei Tore die Vorarbeit geleistet.

Ein Spitzenspiel steht am Samstag auf dem Bubesheimer Sportplatz an. Spitzenreiter Bubesheim empfängt den Tabellenvierten FC Affing.

Die Gäste haben bisher 16 Treffer erzielt. Baustelle beim FCA ist die Defensive. 14 Gegentore sind für eine Spitzenmannschaft zu viel. Gegen den FC Günzburg mussten die Affinger vor zwei Wochen drei Gegentore hinnehmen. Allerdings erzielte das Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in dieser Partie sechs Treffer. Überragend in diesem Spiel war Mittelfeldmann Mathias Steger. Er erzielte gegen den FCG drei Tore. Weitere Aktivposten beim Neunten der Vorsaison sind Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh und Torjäger Nino Kindermann.

Die Spielweise der Affinger sollte den Bubesheimern entgegenkommen. Affing hat zahlreiche technisch versierte Spieler in seinen Reihen, die mit vielen Pässen den Ball nach vorne tragen. In der gegnerischen Hälfte wird das Spiel dann über die Außenbahnen vor allem durch Al-Jajeh und Steger angetrieben. Außerdem praktizieren die Affinger ein sehr effektives Pressing. Gegen den FC Günzburg erzielten die Affinger drei Treffer nach schnellen Ballgewinnen.

Auch die von David Bulik gecoachten Bubesheimer versuchen in ihren Partien, vor allem durch Kurzpassspiel und Tempoänderungen zum Erfolg zu kommen.

