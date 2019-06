vor 19 Min.

Starke Leistung bei der ersten deutschen Meisterschaft

Jakob Lerch von der SSG Günzburg-Leipheim schwimmt in Dortmund auf den fünften Platz

Ein weiterer Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim konnte bei einer deutschen Meisterschaft glänzen: Jakob Lerch zeigte bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Jahrgangs 2008 mit einem überraschend starken und nicht erwarteten fünften Platz sein Talent im Wasser. Über drei Tage gingen die Wettkämpfe in Dortmund, bei denen Lerch über 100, 200 und 400 Meter Freistil sowie über 50 Meter Freistil-Beine und 200 Meter Lagen sein Können unter Beweis stellen musste. Für die dabei erzielten Zeiten wurden entsprechend Punkte in Relation zum jeweiligen Weltrekord vergeben und abschließend addiert.

Mit fünf neuen, überaus deutlichen Bestzeiten und zwei dritten Einzelplätzen über 50 Meter Freistil-Beine und 200 Meter Lagen zeigte sich Jakob Lerch auf den Punkt in bester Verfassung. Mit 5:17,15 Minuten über 400 Meter Freistil und 334 Punkten gelang ihm gleich im ersten Rennen eine starke Leistung, verbesserte er seine bisherige Bestmarke doch gleich um 15 Sekunden. Im zweiten Wettbewerb, über die unüblichen 50 Meter Beine schwamm sich der Elfjährige mit 44,50 Sekunden (309 Punkte) in dieser Disziplin ganz nach vorne und landete auf dem beachtlichen dritten Platz.

Dadurch motiviert, zeigte er mit 1:09,70 Minuten (304) über 100 Meter und 2:30,09 Minuten (313) über 200 Meter Freistil ebenfalls zwei sehr schnelle Rennen, um zum Abschluss über 200 Meter Lagen nochmals für ein besonderes Highlight zu sorgen. In einer Zeit von 2:48,38 Minuten (310) konnte Lerch seine persönliche Bestzeit gleich um neun Sekunden steigern, was ihm zum zweiten Mal den beachtlichen dritten Platz in einem Einzelrennen einbrachte.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 1570 Punkten krönte er sich schließlich unter 31 teilnehmenden Athleten bei seiner ersten deutschen Meisterschaft mit einem tollen fünften Platz in der Gesamtwertung und zeigte, ebenso wie sein älterer Bruder Noah Lerch, dass er in seinem Jahrgang mit zu den Besten in Deutschland zu zählen ist. (zg)

