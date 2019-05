vor 55 Min.

TSV Burgau steigt auf

Damenmannschaft schafft als Meister der Bezirksliga erstmals den Sprung ins schwäbische Oberhaus

Von Alois Thoma

Burgau Der Landkreis Günzburg ist in der Saison 2019/20 wieder mit zwei Frauenfußballmannschaften in der Bezirksoberliga vertreten. Die Mädels des TSV Burgau gaben in der laufenden Saison nur fünf Punkte ab, schafften somit vorzeitig den erstmaligen Aufstieg ins schwäbische Oberhausen und stellen sich am Samstag (17 Uhr) im Lokalderby beim SV Freihalden als frischgebackener Meister der Bezirksliga Nord vor. Die einzige Niederlage kassierte der TSV Burgau am 12. Mai mit 4:5 im Spitzenspiel gegen den härtesten Konkurrenten SV Aislingen-Glött.

„Durch eine super Trainingsbeteiligung und eine geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir trotz des kleinen Kaders die Runde mit diesem tollen Ergebnis abschließen“, freute sich das Trainergespann Markus Deni/Albert Mändle.

Insgesamt 16 Spielerinnen kamen zum Einsatz. Sarah Walter, Jannika März, Lisa Mayer, Sabine Gartmann, Eva Kaifer und Katja Deni bestritten alle Spiele. Letztere lag mit 13 Treffern in der Torjägerliste der Bezirksliga Nord auf Platz zwei hinter Veronika Jakl, die 16 Mal für den TSV Burgau traf.

