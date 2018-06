vor 40 Min.

Tabellenplatz drei und die Torschützenkönigin Lokalsport

Die Mönstetter Torversicherung: Ramona Strahl (rechts) erzielte in der nun beendeten Runde 28 Treffer.

Mönstetten verabschiedet sich mit einem Heimsieg in die Spielpause.

Von Alois Thoma

Mit einem verdienten 4:1-Heimsieg über den TSV Ottobeuren haben die Fußballerinnen des SC Mönstetten einen tollen Schlusspunkt hinter eine überaus erfolgreiche Saison in der Bezirksoberliga gesetzt. Absteiger DJK Breitenthal hingegen verabschiedete sich mit einer 1:3-Heimniederlage aus der Liga.

Bereits in der zehnten Minute verwandelte die Mönstetterin Ramona Strahl einen Freistoß aus 20 Metern direkt. In der 39. Minute mussten die Gastgeberinnen zwar den Ausgleich hinnehmen (Hannah Ballwieser traf mit einem Heber aus 25 Metern), doch dadurch ließen sie sich nicht beirren. Schon drei Minuten später wurde Sarah Wink im Strafraum gefoult und den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Strahl zum 2:1. Es war ihr 28. Treffer in dieser Serie – Strahl wurde mit großem Vorsprung Torschützenkönigin der Bezirksoberliga. Nach der Halbzeit wurde die spielerische Überlegenheit der SC-Frauen durch die Treffer von Nicola Hofstetter (73.), die einen Flachschuss stramm ins Netz setzte, und Nicole Seitz (90.), der ein Heber über die Gästetorhüterin glückte, belohnt.

Nach 39 Minuten war die Breitenthaler Hoffnung auf einen ehrenvollen Abschied aus der Bezirksoberliga dahin, denn da führte der Gast durch die Tore von Selina Reith (21.) und Anna Scheifele (39.) bereits 2:0. Marina Rüttger verkürzte in der 50. Minute zwar auf 1:2, doch Annika Bücherl beseitigte mit ihrem Treffer kurz vor Schluss alle Zweifel am Gästesieg. Breitenthal steigt als Tabellenletzter ab.

Den „Tag des offenen Tores“ feierten unterdessen die Bezirksliga-Fußballerinnen aus der Region. In drei Begegnungen konnten die Zuschauer satte 28 Treffer bestaunen. In der Gruppe Nord entschied der TSV Burgau das Fernduell mit dem SV Freihalden für sich. Nach dem 11:0-Kantersieg gegen Alsmoos-Petersdorf landete Burgau auf dem dritten Platz. Bezirksoberliga-Absteiger SV Wattenweiler schloss die Runde als Sechster ab.

Themen Folgen