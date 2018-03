05:32 Uhr

Taekwondo: Günzburg ist wieder Nummer eins in Bayern Lokalsport

Das erfolgreiche Günzburger Team in Gauting.

Günzburg siegt bei der südbayerischen Meisterschaft knapp vor Krumbach und fühlt sich für die Saison bestens aufgestellt.

Zum vierten Mal seit 2017 ist der Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller die Nummer eins im Landesverband Bayern. Diesmal gab’s bei der südbayerischen Meisterschaft Technik in Gauting den Sieg in der Vereinswertung – trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle in der Vorbereitungsphase.

Entsprechend hart war der Kampf um die Spitzenposition. Erst ganz am Ende war klar: Die Günzburger Abteilung des TC Donau-Lech-Iller hat mit insgesamt 102 Punkten die Nase knapp vor dem Landkreis-Rivalen SG Krumbach, der 100 Zähler erreichte. Beide Vereine aus der Region unterstrichen in beeindruckender Manier, dass sie im Landesverband beständig ganz vorn dabei sind.

Von den Schülerklassen bis hin zu den Senioren räumte der TC Donau-Lech-Iller fleißig ab. In der Schülerklasse A ging sogar das ganze Medaillen-Set an das Team mit Tim Breier (Gold), Janos Vitez Bendeguz Balog (Silber) und Alptekin Akcam (Bronze). Sportschulleiter Günter Sonner startete selbst in der Klasse Einzel bis 66, seine Kinder- und Jugendtrainerin Susanne Schneider im Einzel bis 60; allerdings blieben beide ohne Gegner. Umso ausgeruhter konnte Sonner sagen: „Wir sind für das Wettkampfjahr 2018 bestens gerüstet.“

Gold Verena Keppeler und Max Stern (Einzel Schüler B); Sabrina Sidor und Tim Breier (Einzel Schüler A); Sena Solunoglu (Einzel bis 14); Hermann Betz (Einzel bis 50); Susanne Schneider (Einzel bis 60); Günter Sonner (Einzel bis 66); Laura Heinrich (Freestyle bis 17); Sabrina Sidor mit Janos Vitez Bendeguz Balog (Paar Schüler); Chiara Steinle mit Maximilian Heinze (Paar bis 14); Leonie Balko, Verena Keppeler und Alice Weingard (Team Schüler); Alptekin Akcam, Tim Breier und Markus Stanzel (Team Schüler); Sena Sabira Solunoglu, Jessica Schober und Albena Ferati (Team bis 14); Sebastian Seibold, Falk Siegle/SG Krumbach und Jonas Junghans (Team bis 30); Hanna Neß, Sophie Späth und Annalina Mak (Team bis 17/für SG Krumbach), Keskin Esad, Niklas Göser und Erdemir Emircan (Team bis 17/für SG Krumbach)

Silber Janos Vitez Bendeguz Balog (Einzel Schüler A); Jessica Schober (Einzel bis 14); Esad Keskin (Einzel bis 17); Simone Steinle (Einzel bis 40); Janos Vitez Bendeguz Balog, Endrit Gajtani und Max Stern (Team Schüler); Beria Keskin, Sabrina Sidor und Elisabeth Arstambaev (Team Schüler); Hanna Neß mit Niklas Göser (Paar bis 17/für SG Krumbach)

Bronze Alptekin Akcam (Einzel Schüler A); Raphael Theinert (Einzel bis 14); Leonie Balko und Tim Breier (Paar Schüler); Simone Eisele und Raphael Theinert (Paar bis 14); Deniza Ferati und Esad Keskin (Paar bis 17); Deniza Ferati, Theresa Bulling und Laura Heinrich (Team bis 17)

