Sportschule Sonner wird Freestyle-Stützpunkt

Immer mehr Aktive finden in Günzburg einen Trainingsstandort. Team feiert Erfolge auf Bundesebene

Es war so etwas wie ein neuer Start. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie war es für ein kleines Techniker-Team des TC Donau-Lech-Iller (DLI) möglich, ein Präsenzturnier zu besuchen und dort endlich wieder vor Kampfgerichten und Fans statt im virtuellen Kräftemessen vor Kameras zu laufen. Dass beim 2. Bundesranglistenturnier des Jahres in Gehrden ( Niedersachsen) letztlich nur 140 Teilnehmende gezählt wurden, lag am ungünstigen Termin mitten in den Sommerferien, der die Anreisenden aus Süddeutschland benachteiligte.

Als jüngste DLI-Starterin kämpfte sich Sabrina Sidor bei den Kadetten weiblich in das Finale vor und erreichte in dieser hart umkämpften Klasse den sechsten Platz. In der mit 19 Starterinnen besetzten Klasse Juniorinnen weiblich belegten Chiara Steinle und Jessica Schober die Plätze zehn und fünf. Respektable Leistungen zeigten die ohne Konkurrentinnen startenden Juniorinnen Jessica Schober und Chiara Steinle im Team mit Jovana Cvijanovic (Neubiberg). Lara Volk, die ihr erstes Präsenzturnier überhaupt absolvierte, zeigte in ihrer Freestyle-Klasse bis 17 Jahre starke Form. Tamara Ernst musste sich in der mit vier Sportlerinnen besetzten Freestyle-Klasse ab 18 Jahre nur einer Konkurrentin geschlagen geben. Laura Heinrich wurde hier Dritte.

Freestyle ist eine mit akrobatischen Übungsteilen und Musik gewürzte Disziplin im Teakwondo-Formenlauf, die in Bayern bisher ein Schattendasein führte. Das soll sich nun nachhaltig ändern. Für Tamara Ernst, die das Training in Günzburg übernommen hat, und Bayerns Freestyle-Landestrainer Hermann Betz waren die in Gehrden gezeigten Leistungen die Bestätigung ihrer kontinuierlichen Arbeit. Inzwischen ist Günzburg mit der Sportschule Sonner für diese Disziplin Stützpunkt der Bayerischen Taekwondo-Union (BTU). Sehr zur Freude von Schulleiter Günter Sonner. „Da kommen immer mehr Leute dazu“, sagt er und wirbt: „Wer von den bayerischen Vereinen Interesse hat einzusteigen, bekommt hier in Günzburg ein qualitativ hochwertiges Training.“

Im Vollkontakt-Bereich ist die heimische Sportschule mit ihrem Team um Mustafa Gürel bereits seit geraumer Zeit bayerischer Stützpunkt. „Somit haben wir relativ viele Facetten des Leistungssports Taekwondo nach Günzburg geholt“, betont Sonner. (AZ, ica)