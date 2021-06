Ein Auftakt zum Freuen für den TC Günzburg

Die Tennis-Trainer des TC Günzburg präsentieren sich auch auf dem Platz als Verstärkungen. Wie die Senioren des Vereins in ihren Auftaktspielen 2021 abschneiden.

Einen gelungenen Auftakt in die Tennis-Saison hingelegt haben die Aktiven-Mannschaften des TC Günzburg. Die beiden im vergangenen Jahr neu installierten Trainer Ewa Duda und Marteen de Boer führten die Frauen in der Bezirksliga und die Männer in der Bezirksklasse 2 zu Erfolgen.

Eine ganz enge Kiste

Wobei es für die Günzburger Frauen eine ganz enge Kiste war. Auf dem Weg zum 5:4-Erfolg bei TC Augsburg Siebentisch II erspielten Ewa Duda, Sandra Exner, Christina Ruess und Anna Viola klare Zwei-Satz-Erfolge. In drei hart umkämpften Doppeln genügte so ein Sieg zum Teamerfolg. Den holten Sandra Exner/Sabrina Merkle für die Günzburgerinnen.

Auch die Männer legten mit vier souveränen Einzelerfolgen den Grundstein zum Erfolg in ihrem Heimspiel der Bezirksklasse 2 gegen den TSV Zusmarshausen. Marteen de Boer, Paul Zeitler, Til und Nils Riemenschneider gewannen deutlich. Ein überlegen gewonnenes Doppel durch Marteen de Boer/Til Riemenschneider sowie zwei weitere, allerdings knappe Erfolge durch Paul Zeitler/Gerhard Steber und Elias Fischer/Nils Riemenschneider führten zuletzt zum verdienten 8:1-Endstand.

Herren 50 unterliegen dem TC Weiler

Die Senioren-Mannschaften des TC Günzburg dagegen hatten zur Saisoneröffnung in allen Partien das Nachsehen. So unterlagen die Herren 50 zum Landesliga-Auftakt dem Team des TC Weiler 3:6. Lediglich Stefan Ruess und Jürgen Reiser konnten auf der heimischen Anlage nach langen, hart umkämpften Einzeln für den TCG punkten. Ein dritter Punkt gelang dem Doppel Dariusz Janczycki/Stefan Ruess.

Andi Schmid ist nicht zu ersetzen

Mit Spannung erwartet wurde nach der einjährigen Corona-Pause das erste Regionalliga-Spiel der Günzburger Herren 70. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall der Nummer eins Andi Schmid, der sich einen Riss der Achillessehne zugezogen hatte, waren schon die Voraussetzungen für das erste Heimspiel gegen den TSV/TC Haunstetten nicht wirklich gut. Und so gingen letztlich alle vier Einzel – für Günzburg spielten Rudolf Rembold, Wolfgang Müller, Hans-Günter Spiess und Günther Elster – sowie die beiden Doppel an die spielstarken Gäste.

Die deutliche Niederlage hat aber auch gezeigt, dass der Aufsteiger von der Donau in dieser Spielklasse nicht chancenlos sein wird. (AZ)