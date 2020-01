16.01.2020

Thannhausen auf Kurs

Gut möglich, dass der Oberliga-Aufsteiger noch weiter klettert

Auch im neuen Jahr setzen die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen ihren Siegeszug in der Oberliga Bayern fort. Vor 25 Zuschauern feierte der Aufsteiger einen ungefährdeten 8:2-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die Punkte der TSG lieferten im Doppel Nagypal/Alzinger und im Einzel Csilla Nagypal (2), Lili Takacs (2), Luna Brüller (2) sowie Sarah Alzinger. Bei den Punkten für Fürth scheiterten sowohl Takacs/Brüller als auch Alzinger jeweils knapp im Entscheidungssatz.

Da der Thannhauser Konkurrent TTC Birkland patze und nur zwei Unentschieden schaffte, verteidigte die TSG Tabellenplatz zwei, der zur Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga berechtigt.

Unmittelbar vor dem Start in den Liga-Alltag war Thannhausens Top-Talent Luna Brüller international unterwegs. Als Teil des Nationalkaders trat sie bei den Ungarn Open an. Los ging es, zusammen mit Sophia Zharadnik (TB/ASV Regenstauf), im Teamwettbewerb. Als Gruppensieger gewann das Duo auch das Viertelfinale und scheiterte erst im Halbfinale gegen zwei der besten Ungarinnen 1:3. Die Podestplatzierung bei einem derart stark besetzten Turnier war ein großer Erfolg. Im Einzel lief es für Brüller ebenfalls gut. Mit 2:1 Spielen erreichte sie als Gruppensiegerin die K.o.-Runde. Durch einen 3:1-Erfolg zog Brüller als einzige deutsche Spielerin ins Viertelfinale ein, scheiterte dort aber 1:3 an der ungarischen Nationalspielerin Kendra Molnar.

An der Seite von Zharadnik holte Brüller dann den bayerischen Doppel-Titel der Altersklasse U15. Im Einzel wurde sie bayerische Vizemeisterin. (zg)

