Ein Nachspiel trübt die Vorfreude

TSG Thannhausen kann sich mit 0:10-Spielwertungen nicht anfreunden

Zum im Kampf um den Klassenerhalt vorentscheidenden Kellerduell erwarten die Regionalliga-Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen an diesem 20. November Schlusslicht DJK Biederitz. Spielbeginn in der Turnhalle der Mittelschule in Thannhausen ist um 15 Uhr.

Noch immer erfolglos warten die Gastgeberinnen auf ihre nominelle Nummer eins, die in dieser Saison noch gar nicht für die TSG an der Platte stand. Antreten wird der Ranglisten-Vorletzte deshalb mit Luna Brüller, Sarah Alzinger, Lisa-Mia Tjarks sowie – zum ersten Mal in dieser Spielklasse – dem Eigengewächs Sarah Fendt.

Ärger machen den TSG-Verantwortlichen unterdessen weiterhin die beiden jüngsten 0:10-Wertungen. Anfang November waren sie zu zwei Partien im Osten Deutschlands nicht angetreten. Aus gutem Grund, der, wie die Thannhauser Seite betont, auch schriftlich begründet wurde. Der Verein hatte nämlich um eine Verlegung gebeten, da Luna Brüller beim Top 48 des Deutschen Tischtennis-Bundes am Start war und auch weitere Spielerinnen nicht zur Verfügung standen. Laut TSG wurde der Spielleiter rechtzeitig über diesen, wie es heißt, „offiziellen Verlegungsgrund“ informiert. Er habe eine Ersatzterminierung aber abgelehnt, da die Information seitens des Vereins nach seiner Auffassung zu spät kam und deshalb „kein formell korrekter Antrag war“.

Die TSG Thannhausen akzeptiert diese Entscheidung nicht und hat unterdessen Protest beim Sportgericht eingelegt. (AZ)