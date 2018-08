vor 49 Min.

Titelverteidiger und eine nervenstarke Frau Lokalsport

Wer sich bei den Klubmeisterschaften auf Schloss Klingenburg durchsetzt

Die Klubmeister des GC Schloss Klingenburg stehen fest: Titelverteidiger Hubert Reszler (Herren), Monique Löhlein (Damen und Seniorinnen), Joachim Lichtblau (Senioren), Peter Vohle (Supersenioren), Lara Gehring (Jugend weiblich) und Tom Gehring (Jugend männlich) heißen die Sieger der Wertungen.

Reszler spielte über drei Tage das beste und konstanteste Golf auf der Par-73-Anlage. Er verteidigte seinen Titel mit 221 Schlägen (zwei über Par) absolut verdient. Bis zur Bahn 15 am dritten Tag war es ein wirklich enger Zweikampf zwischen ihm und Nachwuchsspieler Tom Gehring. Doch an dieser Bahn sollte eine Vorentscheidung fallen und diesen Vorsprung ließ sich Reszler nicht mehr nehmen. Auf der 18. Bahn lochte er unter vielen interessierten Zuschauern sogar noch einen Zehn-Meter-Putt zum Birdie und ließ sich feiern.

Bei den Damen mussten Monique Löhlein und Claudia Glogger bei über 30 Grad Zusatzschichten schieben. Erst nach zwei Extra-Löchern setzte sich Löhlein durch. „Am Ende war es wohl meine Erfahrung, die Nerven besser im Griff zu halten. Ich bedanke mich bei Glogger für den wirklich tollen Fight“, sagte die freudestrahlende Löhlein. Auf der Schlussrunde ging es zwischen den beiden immer wieder hin und her. Mehrmalige Führungswechsel garantierten Spannung. So war es am Ende fast die logische Konsequenz, dass ein Stechen über den Sieg entscheiden musste. Den letzten 1,5-Meter-Putt lochte Löhlein, während Glogger ihren knapp neben das Loch schob. Der dritte Platz geht an die erst 13-jährige Lara Gehring. Gleichzeitig holte sich Löhlein auch den Sieg bei den Seniorinnen.

Im vergangenen Jahr schaffte Joachim Lichtblau den Hattrick bei den Senioren, jetzt baute der Präsident seine Siegesserie auf vier Titel in Folge aus. Nach zwei Tagen hatte er deutliche sechs Schläge Vorsprung vor Peter Vohle. Dritter bei den Senioren wurde Frank Gromes. In der Ü70-Kategorie der Supersenioren verteidigte Vohle seinen Sieg aus dem Vorjahr. Er gewann vor Joachim Marks.

Während Lara Gehring nach zwei tollen Runden als Klubmeisterin der Jugend gefeiert wurde, wollte ihr der große Bruder nicht nachstehen. Mit großem Vorsprung und insgesamt sieben Schlägen über Par siegte Tom Gehring vor Titus Weber. Er konnte sich zum ersten Mal den Nachwuchs-Titel auf der Klingenburg sichern.

Wie jedes Jahr stiftete die Gemeinde Jettingen-Scheppach den Mindel-Masters-Wanderpokal. Er wird dem Spieler überreicht, der das beste Nettoergebnis über zwei Tage erzielt, also im Vergleich zu seinem Handicap am erfolgreichsten spielt. Mit 38 Punkten am ersten und sensationellen 42 Punkten am zweiten Tag darf sich Jugendspieler Titus Weber in die Liste der Cup-Gewinner eintragen. (zg)

Themen Folgen