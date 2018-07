05:05 Uhr

Traumtor und Platzverweis ziehen Thannhausen den Zahn Lokalsport

Zum Saisonauftakt gibt’s nach einer 3:1-Pausenführung eine 3:5-Heimniederlage.

Von Uli Anhofer

Eine kuriose Begegnung mit acht Toren haben 120 Zuschauer bei der Rückkehr der TSG Thannhausen in die Fußball-Bezirksliga gesehen. 3:5 verloren die Mindelstädter das Aufsteiger-Duell gegen den FC Affing.

Den sehenswertesten Treffer steuerte Tobias Jorsch bei. Direkt nach dem Anstoß zur zweiten Halbzeit fasste sich der Mittelfeldmann ein Herz und schoss den Ball aus etwa 60 Metern in Richtung TSG-Kasten. Keeper Ozan Hakin stand zu weit vor seinem Kasten und so schlug der Ball zum 3:2 ein.

Die ersten Chancen hatten die Gäste. Zwei Mal tauchte Florian Kronthaler allein vor Hakin auf, beide Male blieb der Schlussmann Sieger. Mit ihrem ersten Torschuss ging die TSG dann in Führung. Michael Müller jagte den Ball aus 22 Metern ins Kreuzeck (10.). In der 18. Minute hatte Kronthaler seine dritte Chance und diesmal ließ er sich nicht mehr bitten. Aus kurzer Distanz schob er den Ball unter Hakin hindurch ins Netz. Doch nur zwei Minuten später führte die TSG wieder. Nach einem schönen Spielzug stand Andreas Brugger völlig blank vor Affings Torhüter Roman Artes und schoss ein. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und auch Gelegenheiten. Doch entweder stand Hakin oder, nach einem Kopfball von Max Schacherl, der Pfosten im Weg (40.). Vier Minuten vor der Pause unterlief dem Affinger Verteidiger Constantin Krebs ein Heber über seinen Torwart ins Netz und so wurden beim Stand von 3:1 die Seiten gewechselt.

Nach dem Traumtor durch Jorsch blieben die Gäste weiter am Drücker und belohnten sich für ihren großen Aufwand. Nach einem Doppelpass mit Schacherl schob Haci Ay aus kurzer Distanz ein (58.). Schacherl setzte in der 61. Minute den Ball an den Pfosten.

In der 84. Minute griff dann der bis zu diesem Zeitpunkt gut leitende Schiedsrichter Christian Erhart massiv ins Geschehen ein. Nach einem Trikotziehen, das deutlich vor dem Strafraum stattgefunden hatte, zeigte der Referee auf den Elfmeterpunkt – und streckte Davor Krmaca zusätzlich die Rote Karte entgegen. Zur falschen kam eine überzogene Entscheidung, denn hinter Krmaca hätten noch zwei Verteidiger stören können. Den Elfmeter verwandelte Jorsch sicher. In der Schlussminute mussten die Thannhauser dann noch den fünften Gegentreffer hinnehmen. Ay verwertete ein Zuspiel von Marco Wanner aus kurzer Distanz.

