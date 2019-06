vor 22 Min.

Triumph auf ganzer Linie

Offinger Tennisspieler jubeln

Überaus erfolgreich verlaufen sind die jüngsten Auftritte der Offinger Tennis-Teams. Wenig Mühe hatten die in der Kreisklasse 2 spielenden Männer beim 9:0-Heimsieg gegen den TC Dillingen II. Gleich zwei Siege fuhren die Frauen in der Bezirksklasse 2 ein. Und die Frauen II beendeten ihre sieglose Zeit in der Kreisklasse 1.

Das Heimspiel gegen den TSV Babenhausen gewannen die TSV-Frauen klar 6:3. Schon nach den Einzeln führten die heimstarken Offingerinnen uneinholbar 5:1. Nina Gansler, Lisa Maier, Carola Eppinger, Linda Gruhler und Nina Böck gewannen allesamt klar. Anschließend behielten Eppinger/Böck ihre weiße Weste und stellten auf 6:3. Auch im vorgezogenen Auswärtsspiel beim TV Boos verdienten sich die TSV-Damen ein hart erkämpftes 6:3. Umso bemerkenswerter ist dieser Erfolg, da nur vier Spielerinnen aus dem Stammkader zur Aufstellung gehörten. Die von den Damen II „ausgeliehenen“ Spielerinnen Elisa Merkle und Katharina Stenzel machten ihre Sache sehr gut, allerdings punktete nur Stenzel im Match-Tiebreak. Die weiteren Einzelsiege steuerte das Stammpersonal bei. Maier, Gruhler und Eppinger mussten für ihre Siege hart kämpfen, führten ihr Team letztlich aber zur 4:2-Führung. Ein taktischer Kniff in den Doppeln stellte die Frage nach dem Gesamtsieg schnell klar. Gruhler/Eppinger gewannen souverän und auch Stenzel/Maier trugen sich nach Match-Tiebreak in die Siegerliste ein.

Die Frauen II des TSV Offingen errangen beim BC Schretzheim ein 6:3. Für die Einzelsiege sorgten Lisa Mayer, Patricia Dirlmeier, Nina Böck und Annette Mader mit jeweils klaren Zwei-Satz-Erfolgen. Mit dieser Führung im Rücken ließ sich die TSV-Reserve nicht mehr in Gefahr bringen. Die eingespielten Doppel Böck/Mader und Mayer/Dirlmeier ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und vollstreckten zum ersten Saisonsieg. (zg)

