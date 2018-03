vor 18 Min.

Über die Schönheit, sich zur Musik zu bewegen Lokalsport

Tanzen ist eine Sportart für alle, sagt VfL-Spartenchefin Renate Haupeltshofer. Wenn da nicht das Problem wäre, Männer für den ersten Schritt zu begeistern

Der VfL Günzburg hat 1730 Mitglieder in acht Sparten; die seit Anfang März von Ihnen geführte Tanzsport-Abteilung ist mit etwas über 60 Mitgliedern eine der kleineren. Frau Haupeltshofer: Fühlen Sie sich im Gesamtverein genügend ernst genommen beziehungsweise gewürdigt?

Haupeltshofer: Ja, natürlich – vom Vereinsvorsitzenden und seinen Vorstandskollegen hin zu den anderen Abteilungsleitern und natürlich von unseren Teilnehmern.

Was ist eigentlich so toll am Tanzen?

Haupeltshofer: Es ist wirklich für alle Menschen und alle Altersgruppen geeignet. Meine Übungsleiterin für die Kleinen, Sara Hahn, hatte schon Anderthalbjährige und die Ältesten in meiner Abteilung sind um die 80. Das geht von sportlich total fitten Leuten bis hin zu jenen, die sich sonst kaum rühren. Musik lässt die Menschen sich von ganz allein bewegen – das gilt zum Beispiel auch für Behinderte. Musik und Tanz fördern Kreativität, Koordination, die geistige Fitness, Kraft und Ausdauer. Das ist eine schöne Sache – wenn man sich mal traut, anzufangen. Der erste Schritt ist natürlich auch beim Tanzen der schwerste.

Was haben Sie sich für Ihre Tätigkeit als Spartenchefin vorgenommen?

Haupeltshofer: Mein Maßstab ist die Freude am Tanzen. Mein Ziel ist es, jedem den Spaß an der Bewegung mit Musik zu vermitteln.

Das hört sich sehr nach Grundlagentraining an.

Haupeltshofer: Und genau das ist es auch. Unser Ziel in der Abteilung ist nicht, Profitanzsport aufzuziehen. Ich orientiere mich auch nicht an Fernsehshows. Stattdessen soll jeder, der zu uns kommt, mit Spaß an die Grundschritte herangeführt werden. Es entsteht kein Druck für die Teilnehmer. Sie können das mit Leichtigkeit lernen und ich bringe auch die Geduld auf, das über einen längeren Zeitraum zu trainieren. Das ist die Basis für eine weitere Spezialisierung und Professionalisierung, die einzelne anstreben.

Gerade älteren Menschen wird ja immer wieder geraten, sich mehr zu bewegen. Ziehen Senioren spezielle Vorteile aus dem Tanzen?

Haupeltshofer: Die profitieren da gewaltig. Vor allem für sie gilt: Wenn sie Gute-Laune-Musik oder bekannte Ohrwürmer hören, merken sie die Anstrengung an der Bewegung gar nicht und das gute Gefühl nehmen sie dann auch mit nach Hause. Wir haben eine Dame bei uns, die läuft mit dem Gehwagen in die Stadt und zu mir kommt sie ohne. Und die freut sich immer schon eine Woche im Voraus auf die nächste Stunde.

Was bieten Sie Jugendlichen und Kindern, die mal bei Ihnen reinschnuppern wollen?

Haupeltshofer: Der Bambini-Tanz für Kinder bis fünf vermittelt den Buben und Mädchen einen ersten Zugang zu Musik und Tanz, wobei auch lauthals mitgesungen werden darf. Spielerisch, ohne Druck, fördern wir bei den Fünf- bis Achtjährigen die Bewegungen zum Rhythmus und das Gespür für die Musik. Für die Jugendlichen haben wir eine Showtanzgruppe. Die trainiert nicht nur im Stillen, sondern möchte sich künftig auch in der Öffentlichkeit präsentieren.

Als Neuerung bieten Sie nach Ostern Line Dance für Einsteiger an.

Haupeltshofer: Richtig. Da tanzt man in Reihen, alle machen dieselben Schritte. Die Musik kommt hauptsächlich aus dem Country- und Pop-Bereich.

Das hört sich nach Freestyle an.

Haupeltshofer: Im herkömmlichen Sinn sagt man auch Freestyle dazu und meint damit den sogenannten Electric Slide aus dem Line Dance.

Wer ist außer Ihnen im Trainerteam der Tanzsport-Abteilung?

Haupeltshofer: Sara Hahn, Anja Holl und Lisa Kolenda. Wir alle machen das nebenberuflich.

Wo sind die Männer?

Haupeltshofer: Tanzen ist eben überwiegend für Mädels – wobei in der Showtanzgruppe ein junger Herr ist und bei den Bambini haben wir auch Buben. Insgesamt würden wir uns natürlich mehr Teilnehmer wünschen und besonders schön wäre es, wenn ein paar Herren mehr dazukommen. Wobei ich betonen möchte: Es geht in keiner Gruppe um Paartanz. Es ist alles für Singles geeignet.

Blicken wir für einen Moment zurück. Es sah ja nicht immer gut aus für die Tanzsport-Abteilung im VfL Günzburg. Vor geraumer Zeit gab’s sogar ziemlich Zoff. Sind da alle Scherben zusammengekehrt?

Haupeltshofer: Ich bin ja erst seit dreieinhalb Jahren in Günzburg und seit anderthalb Jahren für den Verein tätig. Ich weiß wirklich nicht allzu viel über die Vorkommnisse von damals, außer, dass es Ärger gab. Aber damit will und muss ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Ich möchte meine Wege gehen.

Wenn ich jetzt latent interessiert bin: Wie überzeugen Sie mich vollends, mit dem Tanzen zu beginnen?

Haupeltshofer: Einfach Kommen und Ausprobieren. Es wird Ihnen Spaß machen. Garantiert.

Das Gespräch führte Jan Kubica

Themen Folgen