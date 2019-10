vor 40 Min.

Unerwarteter Erfolg

Leipheim zeigt seine beste Seite, Günzburger Reserve verliert unglücklich

Die Handballerinnen des VfL Leipheim haben nach einer kämpferischen und taktischen Meisterleistung beim VSC Donauwörth einen unerwartet hohen Sieg eingefahren. Die Bezirksoberliga-Konkurrenz vom VfL Günzburg II musste sich dagegen nach hartem Kampf geschlagen geben.

Donauwörth – VfL Leipheim 19:30 (8:12) Vor der Begegnung hatte so manche VfL-Spielerin und auch Trainer Reinhold Lindner kein gutes Bauchgefühl. Die großgewachsenen Gastgeberinnen überragten die Güssen um mindestens einen Kopf und die ungarischen Spielerinnen des VSC zeigten beim Aufwärmen deutlich, dass sie schon in höheren Ligen tätig waren.

Das Katja Junginger fehlte und Sabine Schweier noch deutlich angeschlagen war, minderte die Chancen der Güssen zusätzlich. Nach einer schnellen Führung durch Carolin Gruber nahmen die Hausherrinnen erwartungsgemäß das Heft in die Hand und führten bis zur 19. Minute (7:6) stets mit einem Treffer. Lindner stellte mehrmals die Abwehr um. Jede Deckungsvariante wurde von seinen Damen optimal umgesetzt und Donauwörth fand kaum noch ein probates Gegenmittel. So gelang dem VSC bis zum Halbzeitpfiff lediglich noch ein Treffer, während die Güssen zum 21:8-Pausenstand erhöhten. Unterstützt wurde die Abwehr durch eine überragende Bettina Baur im Tor.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die glänzende Abwehrleistung fort. Die Donauwörtherinnen wurden offensiv bei der Ballannahme attackiert, Fehler des Gegners wurden sofort mit schnellen Gegenstößen und erfolgreichen Treffern geahndet. Im Gegensatz zum Spiel in Günzburg stimmte der Abschluss. Mittels vier Treffern baute Leip-heim seinen Vorsprung innerhalb von 20 Minuten zum 22:13 aus. Trotzdem ruhten sich die Güssen nicht auf dem Vorsprung aus und kämpften um jeden Ball. Lohn war ein nie erwartetes 30:19. (zg)

VfL Leipheim Baur; Celik (8/3), M. Gruber (8), Schweier, Werbizki, Kaimer, C. Gruber (8), Pointner (2), Hecker, Dirr (4)

Günzburg II – TSV Göggingen 20:22 (11:12) Nach dem Derbysieg gegen Leipheim ging die Reserve der Günzburgerinnen motiviert und kampfbereit ins Duell gegen die Augsburgerinnen. Zunächst konnte sich keine Mannschaft absetzen und so stand es nach 26 Minuten Spielzeit 10:10. In Unterzahl kassierte man kurz vor der Halbzeit noch zwei Treffer, doch Annika Betzler konnte vom Siebenmeter-Punkt den Rückstand zum Pausenpfiff wieder auf 11:12 verkürzen.

Nach der Halbzeit glichen die Gäste in der 38. Minute den zwischenzeitlich hart erarbeiteten Zwei-Tore-Vorsprung zum 16:16 wieder aus. Dann passierte zwölf Minuten lang gar nichts mehr. Erst in der 50. Minute gelang Julia Ziegler mit einem ihrer insgesamt sechs Treffer das Tor zum 17:16. Es ging hin und her, vier Minuten vor Schluss lagen die Mannschaften mit 19:19 erneut gleichauf.

Allerdings waren die Göggingerinnen dann auf der glücklicheren Seite. Die ohnehin stark agierende Torhüterin der Gäste vernagelte jetzt ihr Tor. So scheiterten unsere VfL-Damen letztlich mit 20:22 und mussten die wichtigen Punkte den Gegnerinnen überlassen. (zg)

VfL Günzburg II Geiger, Grimm, Stoll (4), Ziegler (6), Betzler (3/2), Gelfert, Lattka, Brenner, Beck, Leix (1), Miller, Deutschenbaur (6), Hassel

