16.12.2019

Unsanft gelandet

Warum die Günzburger Handballer in Unterfranken verlieren

Das ist ein empfindlicher Dämpfer für die hochfliegenden Hoffnungen der Günzburger Bayernliga-Handballer: Nach einer beeindruckenden Erfolgsserie (sechs Siege hintereinander) verlor das Team von Trainer Gábor Czakó bei der DJK Waldbüttelbrunn 23:27. Den Ausschlag gab eine Katastrophen-Vorstellung in der ersten Halbzeit. 8:14 stand es zum Seitenwechsel.

Selten verschliefen die Spieler aus Günzburg den Beginn eines Spiels so wie vergangenen Samstag. Gegen überragend eingestellte Gastgeber wurde in den ersten fünf Minuten so ziemlich alles versemmelt, was möglich ist. Im Angriff wurden die Günzburger von einer ungewöhnlich offensiven Abwehr komplett überrumpelt und anstatt sich dafür umso mehr in der Abwehr reinzuhängen, blieben die Spieler bis auf Julian Ruckdäschel bestenfalls teilnahmslos. Beim Stand von 1:5 nach sieben Spielminuten war Trainer Czakó so früh wie noch nie gezwungen, das Spiel durch eine Auszeit zu unterbrechen. Kurz schienen sich die VfL-Spieler gefangen zu haben. Bis zum 5:8 schien die Anfangsphase noch in Halbzeit eins ausgleichbar. Doch das stellte sich als Trugschluss heraus. Erneut wurde im Angriff, wenn überhaupt, der Weg zur Mitte gesucht. Statt den Gegner zu attackieren, wurde ohne Druck weitergespielt und falls ein Angriff ausnahmsweise besser lief, wurde er durch einen technischen Fehler beendet. Lediglich den Torhütern war es zu verdanken, dass es bei einem noch dankbaren Rückstand von sechs Toren in die Kabine ging.

Erfreulich war, dass aus der Kabine eine Mannschaft kam, die wie ausgewechselt schien. In der Abwehr wurde endlich wieder gelaufen und gekämpft und im Angriff ließ Czakó mit sieben Feldspielern agieren. Die Hauptprobleme aus den ersten 30 Minuten waren damit gelöst und der Günzburger Angriff spielte wieder nahe an den zuvor gezeigten Leistungen. Schon nach 13 Minuten war die Aufholjagd so gut wie abgeschlossen, als Nico Jensen den Anschluss zum 17:18 erzielte. Das so wertvolle Momentum war nun komplett auf Günzburger Seite.

Aber es ist ein launisches Wesen, welches kaum Fehler verzeiht. Nur mit Blick auf das teilweise noch sehr junge Alter der Mannschaft lässt sich die folgende Fehlerorgie erklären. Reihenweise wurde in dieser Phase der mögliche Ausgleich kopflos vergeben. Beide Torhüter, die besten Spieler an diesem Tag, hielten die Ihren oben und verschafften Chance um Chance zum Gleichstand. Genutzt hat es nichts. Die DjK-Spieler konnten nun ein paar Tore erzielen und das Momentum war wieder auf der Gegenseite.

Gekämpft wurde im Folgenden noch aufopferungsvoll. Wenigstens die Einstellung passte ohne Einschränkungen. Allerdings sollten die Weinroten nicht mehr rankommen. Über das 19:23 (50.) ging das Spiel dann dahin. (zg)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Bandlow (6/3), Pfetsch (1), M. Jahn (2), S. Jahn (3), Buck (2), Ruckdäschel (1), Meye, Jensen (5), Hermann, Jäger (3)

