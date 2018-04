vor 50 Min.

VfL-Damen müssen im Allgäu ran Lokalsport

Günzburg will sichbei Abstiegskandidatkeine Blöße geben

In die Handballhochburg im Allgäu, nach Dietmannsried, führt der Weg der Handball-Damen des VfL Günzburg am kommenden Samstag (Anpfiff 17 Uhr). Die Günzburgerinnen haben sich bestens eingestellt auf dieses Spiel, wollen sie doch bis zum Saisonende in der Landesliga ihre Spielstärke unter Beweis stellen. Diese Spielzeit ist praktisch abgeschlossen für die Weinroten, mit einem guten Platz im oberen Tabellendrittel, allerdings ohne Aussicht auf einen möglichen Aufstieg. Dennoch wollen sie sich keine Blöße geben und das Spiel im Allgäu auf alle Fälle für sich entscheiden.

Für den letztjährigen Bayernligisten Dietmannsried lief die Saison mehr als unbefriedigend. Statt um den direkten Wiederaufstieg zu kämpfen, müssen sie nun um den Klassenerhalt in der Landesliga bangen. Nach vier klaren Niederlagen in Folge wird es langsam eng für die Allgäuerinnen, die sich auf einem enttäuschenden drittletzten Tabellenplatz befinden. Gelingt es ihnen, gegen den VfL zu punkten, dann haben sie eine Chance sich am TV Gundelfingen vorbei einen Platz nach oben zu erkämpfen und den direkten Abstieg abzuwenden.

Dieses Geschenk möchten die Günzburgerinnen ihren Gastgeberinnen auf keinen Fall machen. Sie werden genauso hoch motiviert wie stets in das Spiel gehen und mit aller Kraft um den Sieg kämpfen. (zg)

