vor 56 Min.

Vier Bayern-Titel für Triathleten

In Lauingen glänzen die Routiniers. Insgesamt 15 Podiumsplätze

Annähernd 30 Triathleten des TV Günzburg und der SG Reisensburg-Leinheim haben am 14. Lauinger Triathlon teilgenommen. Für manche galt der Wettkampf lediglich als Formtest, andere nahmen an Wettbewerben für Breitensportler teil. Ernst wurde es für alle jene, die sich in Wertungen zur schwäbischen und bayerischen Meisterschaft platzieren wollten. Letztlich sprangen in den Altersklassen vier Titel heraus. 15 Podiumsplätze erreichten die Starter der beiden Vereine insgesamt.

Schnellster Günzburger über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10000 Meter Laufen) war Rainer Hartmann. Nach 2:14:55 Stunden erreichte er im Hauptfeld Platz 39 unter 175 Teilnehmern. In seiner Altersklasse 40 reichte es für den dritten Platz und Rang zwei unter sieben Startern auf Bezirksebene. Bei den Frauen kam Carina Saiko als Zwölfte der 54 Gestarteten ins Ziel. Auch für sie gab’s für die Zeit von 2:28:52 Stunden Bezirkssilber in der Klasse W40. Schwäbischer Meister der Altersklasse 65 wurde ohne Konkurrenz der Reisensburger Günther Theer. Seine 2:44:59 Stunden bedeuteten Platz 143 im Gesamtklassement der Männer. Die SG-Sportlerin Manuela Hofbauer-Strmecki (W50) wurde unter drei Teilnehmerinnen in 2:47:10 Stunden Dritte in Schwaben.

Drei Bayern-Titel erreichten Günzburger über die Mitteldistanz ((1,9/90/21 Kilometer). Monika Soder war 16. unter 27 Teilnehmerinnen. Nach 5:09:35 Stunden durfte sie sich über Gold im Bezirk und im Freistaat freuen, wobei sie in der Bayern-Wertung eine Konkurrentin ausstach. Bei den Senioren 55 erreichte Josef Bäuerle beide Titel; auf bayerischer Ebene ließ er zwei Kontrahenten hinter sich. Seine Zeit: 4:32:15 Stunden.

Knapp über fünf Stunden unterwegs war Josef Egger, dessen 5:00:13 Platz 112 unter 130 Männern und Rang eins in der Altersklasse 65 bedeuteten. Silber erhielt Dieter Herrmann-Soder, der 5:22:16 Stunden unterwegs war. Bronze in Bayern und Gold in Schaben gab’s für Reiner Schweitzer in der Klasse M60. Er erreichte das Ziel nach 4:42:58 Stunden. In diesen beiden Altersklassen waren nicht mehr Teilnehmer unterwegs. Dritter der Altersklasse 50 in Schwaben wurde Vereinspräsident Carsten Einfeld. Seine Zeit von 4:18:24 Stunden genügte im Hauptfeld zum 54. Platz. Schnellster Günzburger über die Mitteldistanz war Thomas Rollnik, der nach 4:05:01 Stunden Rang 24 erreichte. (zg)

Sieger und Zeiten – Olympische Distanz: Niclas Baldauf (1:53:48) und Sonja Herzog (2:13:00); Mitteldistanz: Roman Deisenhofer (3:29:39) und Insa Schacht (4:18:27)

