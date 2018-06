vor 40 Min.

Vorbereiter verspürt viel Vorfreude Lokalsport

Endlich in der Entspannungsphase: Dennis Chessa. Der 25-Jährige stieg mit dem KFC Uerdingen in die 3. Liga auf – erst sportlich, dann auch im Lizensierungsverfahren. Jetzt freut er sich auf eine tolle Saison mit guten Stadien.

Der Kötzer Dennis Chessa ist Fußballprofi. Mit dem KFC Uerdingen stieg er gefühlt zweimal in die 3. Liga auf.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die 3. Liga, Herr Chessa.

Danke schön. Sportlich waren wir ja schon seit unserem Erfolg gegen Mannheim oben, aber was danach kam, war schon ziemlich heftig.

Da hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch nach Kräften blamiert. Erst veröffentlicht er, dass eine geforderte Liquiditätsreserve des Vereins erst nach Ablauf der Frist eingegangen ist und die Lizenz damit auf der Kippe steht. Und dann, ein paar Tage und viele Anwaltsstunden später, muss DFB-Vizepräsident Rainer Koch in seiner Rolle als Vorsitzender des Zulassungs-Beschwerdeausschusses einräumen, dass das Versäumnis dem KFC nicht anzulasten sei, weil es die Hausbank des DFB verbockt hat. Wie erlebt man solche nervenaufreibende Tage als Fußballer?

Die ganze Woche war der Wahnsinn. Wir haben ein Jahr auf den Aufstieg hingearbeitet und haben dann natürlich gejubelt, haben mit den Fans gefeiert, die ganze Stadt Krefeld hat sich mega gefreut. Man merkt als Spieler ja auch, was für eine Euphorie in der Stadt entstanden ist. Die Leute stehen wieder hinter uns, dieser Erfolg hat ihnen unheimlich viel bedeutet. Und dann kommt diese Nachricht. Da ist man schockiert, das waren schon unruhige Tage, gedrückte Stimmung – obwohl ich hier zu Hause bei meinen Eltern war.

Es ging auch um Ihre persönliche Zukunft als Profi. Eine Verlängerung Ihres mit Saisonende auslaufenden Vertrages war doch an den Aufstieg gekoppelt, oder?

Ja, und das ist natürlich auch ein Faktor, warum es so eine harte Woche war. Ich wäre sonst vertragslos gewesen und hätte schauen müssen, ob und wie es für mich weiter- geht beim KFC Uerdingen.

Sie sind 25 Jahre alt, spielten im Erwachsenenbereich bei den FC Bayern Amateuren, danach beim VfR Aalen, der SV Ried und seit Saisonbeginn 2017/18 in Krefeld. Als Sie aus der österreichischen Idylle nach Krefeld gingen – war das eine Art Kulturschock?

Das ist schon ein Riesen-Unterschied. Ried, das war viel Natur, schöne Seen, eine richtig tolle Gegend, Salzburg und Linz waren auch nicht weit weg. Krefeld ist da schon was anderes. Nach Düsseldorf habe ich 15 Minuten, da oben hat man viele Großstädte nah beieinander. Ich fahre auch öfter mal nach Holland, theoretisch ist sogar ein Tagesauflug ans Meer drin. Es hat eben beides Vor- und Nachteile.

Dass es Ihnen offensichtlich gut geht, hat sicher auch mit Ihrer privaten Situation zu tun. Erzählen Sie doch mal.

Meine Freundin Ina und ich fühlen uns wirklich ziemlich wohl da. Im September erwarten wir unser erstes Kind.

Jetzt also 3. Liga. Sie besitzen in Deutschland sogar Zweitliga-Erfahrung aus Ihrer Zeit in Aalen, haben jetzt eine Runde Regionalliga absolviert. Was glauben Sie: Ist eine Aufstiegsmannschaft stark genug, um einigermaßen solide in der 3. Liga zu bleiben?

Das ist immer schwierig zu sagen. Klar muss man sich jedes Jahr ein bisschen verstärken, aber wir hatten in der Regionalliga schon einige Kracher, dazu ein gutes Gerüst und einen sehr guten Team-Spirit. Diesen Zusammenhalt vor allem hatte ich in meiner Karriere noch nie. Unsere Mannschaft war keine typische Viertliga-Mannschaft. Ich habe auch keine großen Bedenken, dass wir in der 3. Liga nicht bestehen könnten.

Freuen Sie sich denn auf diese Herausforderung?

Und wie. Die dritte Liga wird echt spannend. Erstmals ist keine zweite Mannschaft dabei, dafür einige große Vereine. Drei davon sind von unten nachgekommen mit 1860, Cottbus und uns. Dazu Kaiserslautern und Braunschweig als Absteiger aus der 2. Liga. Und jede Menge Tradition. Das wird eine tolle Saison mit guten Stadien, ein aufregendes Jahr mit vielen Fans.

Apropos Stadion: Der KFC ist derzeit heimatlos. Das Grotenburg-Stadion, vormals als Kampfbahn bekannt, wird für geschätzt gut acht Millionen Euro saniert. Seine Drittliga-Heimspiele wird der KFC deshalb im Stadion des Zweitligisten MSV Duisburg austragen. Ein Nachteil?

Da haben wir das Hinspiel der Relegation auch schon ausgetragen. Duisburg ist ja nicht so ein Riesen-Weg, da gehen unsere Fans schon mit. Aber wir sind dann auch froh, wenn wir wieder in Krefeld spielen können. Vielleicht wird’s noch was im Lauf der kommenden Saison. Aber ich weiß natürlich nicht genau, wann der Umbau fertig wird.

Unter anderem geht’s künftig gegen die Löwen. Ihr Vater ist ein großer Sechziger-Fan. Gibt’s da Knatsch?

Nö, der Papa hält immer zu meinem Verein, da gibt’s keinen Stress zu Hause. Aber ich freue mich schon auf die Löwen, unter anderem aufgrund meiner Münchner Vergangenheit.

Wäre ein Wechsel zu den Löwen innerfamiliär nicht die beste Lösung?

Das stand nie zur Diskussion. Aber ehrlich: Es freut mich, dass die das geschafft haben. Wieder im Grünwalder Stadion zu spielen, da freue ich mich echt drauf. Ich kenne auch noch ein paar Spieler, Markus Ziereis zum Beispiel. Meine Bekannten aus dem Team haben mir erzählt, dass es bei ihnen gegen Saarbrücken echt eng war. Hut ab, dass sie das gedreht haben.

In ganz jungen Jahren haben sie beim SC Bubesheim gespielt. Verfolgen Sie den Fußball in der Heimat noch?

Ich frag zu Hause immer, wie die Spiele bei Papa und Julian ausgegangen sind. Nein, richtig ist: Ich frag erst mal die Mama, und wenn es schlecht ausgegangen ist, dann lasse ich das Thema.

Sie spielen Linksverteidiger mit starkem Zug nach vorne. Im Relegations-Rückspiel in Mannheim haben sie von der Torauslinie die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:0 gegeben. Als Torschütze allerdings sind Sie in Ihrer Laufbahn noch kaum aufgefallen. Woran liegt’s – und wird das noch besser?

Ich weiß nicht, habe mir natürlich auch schon öfter Gedanken gemacht. Ich versuche es auch zu verbessern, mehr Torschüsse zu üben. Ich bin aber eher der Vorbereiter-Typ, der von außen die Flanken reinhaut.

Bleiben wir in Mannheim. In der Schlussphase benahmen sich mehr als ein paar Waldhof-Fans kräftig daneben, entzündeten Rauchbomben, warfen Riesen-Böller auf den Rasen. Der Schiedsrichter brach die Partie ab. Wie erlebt man solche Momente als Spieler?

Dieses Spiel war schon grenzwertig. Man kriegt das natürlich voll mit. Leider passiert es heutzutage öfter, dass Geld oder Feuerzeuge geworfen werden. Aber da sind Sachen geflogen, wo man sich denkt, da kann echt was passieren. Wir haben doch alle zu Hause Familie, im Stadion sind Kinder dabei, bei mir saß die schwangere Freundin auf der Tribüne. Ich kann gut verstehen, dass die Fans gerade in Mannheim frustriert sind. Durch diesen blöden Modus sind sie jetzt dreimal hintereinander nicht aufgestiegen. Aber das war schon ein bisschen zu viel.

Apropos Fankultur: Viele Vereine pflegen – unter anderem als Werbeträger – Maskottchen, die dann allzu oft auf einem ganz schmalen Grat zwischen Unterhaltung und Peinlichkeit auf dem Rasen rumhopsen. Eines der bekannteren Maskottchen ist der Uerdinger Grotifant. Wie findest Du ihn?

Der Grotifant ist ein einmaliges Maskottchen. Der gibt immer 90 Minuten Vollgas, geht richtig ab. Es ist immer lustig mit ihm. Und viele Leute kennen den - auch Nicht-KFC-Fans. Er gehört auf jeden Fall zu Uerdingen dazu. Das Gespräch führte Jan Kubica

