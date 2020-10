24.10.2020

Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen

Günzburg muss unbedingt gewinnen. Bubesheim sagt sein Spiel ab

Unter Pandemie-Bedingungen hangeln sich die Amateurfußballer in Schwaben von Spieltag zu Spieltag. Immer wieder fallen Begegnungen unter Hinweis auf tatsächliche oder mutmaßliche Infektionen im Spieler- oder Betreuerkreis aus. Verunsicherung, ja Angst unter den handelnden Personen ist hör- und spürbar. Keiner will sich nachsagen lassen, dass auf seinem Platz ... unter seiner Obhut ... in seinen Farben ...

Angesichts der stark zunehmenden Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona-Pandemie hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) seinen Vereinen nun gestattet, einseitig und ohne Furcht vor einer Sanktionierung anstehende Fußballspiele abzusagen, sofern der Inzidenzwert in der jeweiligen Region oberhalb von 50 liegt. Im Landkreis Günzburg ist das zweifellos der Fall, andernorts auch. Angesichts dieser Gegebenheiten haben einzelne Verantwortliche ihre Wochenend-Begegnungen abgesagt. Teil dieser Liste wurde bereits am Freitagmittag das Bezirksliga-Spiel des SC Bubesheim bei BC Adelzhausen, das nun bereits zum dritten Mal verschoben wird: einmal vom ursprünglichen Termin auf die Zeit nach der Corona-Pause, dann aufgrund des verspäteten Wiederbeginns im September und nun eben aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Bubesheims Abteilungsleiter Karl Dirr sieht keine Alternative zu dieser von ihm ausgehenden Entscheidung. Zusätzlich fügte er noch hinzu: „Wie es aussieht, werde ich die Mannschaft ab kommenden Montag auch aus dem Trainingsbetrieb nehmen.“

Jürgen Dumbs, sportlicher Leiter des BC Adelzhausen, äußerte gegenüber Dirr totales Verständnis für diese Entscheidung. Unserer Zeitung sagte er dann allerdings: „Wir hätten sehr gerne gespielt, aber der Gegner macht von der neuen Regelung Gebrauch und tritt nicht an.“

Übrigens: Auch im Landkreis Aichach-Friedberg liegt der Inzidenzwert oberhalb der 50er-Marke.

Im Gegensatz zum SC Bubesheim wird der FC Günzburg am Sonntag antreten. Über den Stellenwert des Bezirksliga-Kellerduells beim FC Affing muss sich kein Kenner der Szene sorgen: Er ist immens. Denn von Woche zu Woche wird die sportliche Lage in der Bezirksliga Nord für beide Mannschaften etwas ungemütlicher.

Was auf die Günzburger sogar noch etwas intensiver zutrifft. Sie sind als Tabellen-Vorletzter in Treffen mit Konkurrenten der Preisklasse „Muss man normalerweise schlagen“ auch tatsächlich zum Siegen verdammt. Sportleiter Steffen Hasenfus zumindest ordnete das Spiel in Affing vor geraumer Zeit exakt in diese Kategorie ein.

Für die Gastgeber wäre der erste Sieg nach dem Neustart ebenfalls eminent wichtig. Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh sagt schon mal: „Das ist eine Chance. Da gibt es keine Ausreden.“ (ica, jeb)

zur Bezirksliga-Partie FC Affing – FC Günzburg ist am Sonntag um 15 Uhr.

Themen folgen