00:03 Uhr

Waldkirch II und Offingen starten in die Saison

Die heimischen Bayernliga-Schützen über personelle Veränderungen und ihre Ziele

Von Martin Gah

Waldkirch/Offingen Auch in der höchsten bayerischen Schützenliga geht es nun los: Am 6. Oktober beginnt die Bayernliga-Saison der Luftpistolenschützen. In dieser Liga tritt die zweite Mannschaft von Edelweiß Waldkirch an, und zwar in der Südwest-Gruppe. Das Team, das im vergangenen Jahr erst in den Aufstiegskämpfen den Sprung in die Zweite Bundesliga verpasste, geht mit zwei personellen Neuerungen in die Saison. Neue Stammschützin ist Larissa Böck, die von Schützenblut Balzhausen nach Waldkirch wechselt. Johannes Lanzendörfer wird zudem nur noch als Ersatzschütze zur Verfügung stehen. Er übernimmt das Traineramt bei Waldkirch II. Denn der bisherige Coach Peter Schlaier hat den Verein verlassen.

Laut dem neuen Trainer ist das Saisonziel der Mannschaft ein Klassenerhalt mit Niveau. Soll heißen: Ein Platz unter den ersten Drei. „Schön wäre auch, wieder zum Aufstiegskampf fahren zu dürfen“, so Lanzendörfer weiter. Aber die Gegner seien, wie auch in der vorigen Saison, sehr stark.

Für die Holzwinkler ist gleich der erste Wettkampf ein Heimkampf. Darauf hat sich das Waldkircher Bayernliga-Team vor einer Woche bei einem gemeinsamen Trainingswochenende mit der Bundesliga-Mannschaft vorbereitet. Im Waldkircher Vereinsheim geht es am 6. Oktober um 10 Uhr gegen die Waldschützen aus Neubiberg, um 14.45 Uhr gegen die VSG Asbach-Bäumenheim. Dazwischen treffen Asbach-Bäumenheim und Untergermaringen (11.30 Uhr) sowie Untergermaringen und Neubiberg (13.30 Uhr) aufeinander. Ein weiteres Mal haben die Edelweiß-Schützen am 3. November Heimrecht.

Eine Woche später starten auch die Luftgewehrschützen der BSG Offingen in der Bayernliga-Gruppe Südwest in die Saison. Zu diesem Team wird Meike Bader als neue Ersatzschützin stoßen. Die Stammmannschaft bleibt im Vergleich zur Vorsaison allerdings unverändert.

Die Wettkämpfe für die BSG beginnen am 13. Oktober. Das Ziel des Teams ist laut dem Schützen Stefan Mailänder der Klassenerhalt. Das zu schaffen, dürfte aus seiner Sicht allerdings noch schwieriger werden, als in der vorherigen Saison. Denn mit Kempten und Vöhringen sind zwei neue starke Mannschaften in die Gruppe gekommen. Außerdem hätten sich die übrigen Mitglieder der Gruppe ebenfalls personell verstärkt. Dennoch ist laut Mailänder der Klassenerhalt nicht unmöglich: „Jeder Tag und jeder Wettkampf ist neu.“ Zweimal haben die Offinger im kommenden Rundenwettkampf Heimrecht. Die Heimkämpfe werden am 10. November 2019 und am 1. März 2020, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in Leipheim ausgetragen.

Themen folgen