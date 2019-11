02.11.2019

Warum Erfolge diesmal Pflicht sind

Nur vier Treffer hat der (zwischendurch auch länger verletzte) Günzburger Maximilian Lamatsch in der ersten Halbserie dieser Saison erzielt. Hier scheitert er am Mertinger Schlussmann Aivaras Brazinskas.

Die Fußballer aus Bubesheim und Günzburg spüren aus verschiedenen Gründen Druck

Von Uli Anhofer

Am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Nord gehen die beiden Landkreisvertreter auf Reisen. Spitzenreiter SC Bubesheim gastiert am Sonntag beim SV Holzkirchen und Kellerkind FC Günzburg tritt ebenfalls am Sonntag beim BC Adelzhausen an. Im November beginnen die Partien der Bezirksliga bereits um 14 Uhr.

Letzter gegen Erster – so einfach ist das Spiel der Bubesheimer beim SV Holzkirchen auf einen Nenner zu bringen. Die Gastgeber aus dem Landkreis Donau-Ries haben in 16 Partien gerade einmal fünf Pünktchen eingesammelt. Mit 52 Gegentoren stellt der SVH die schwächste Defensive. Im Hinspiel feierten die Bubesheimer einen 6:1-Kantersieg. Weitere deftige Klatschen fuhren die Holzkirchener bei ihren Auftritten gegen Mertingen (3:8) und Adelzhausen (1:6) ein. In den vergangenen Wochen schien es zunächst so, als ob der SVH so langsam in die Spur käme. Doch nach zwei Unentschieden gegen Ecknach und Meitingen verlor das Team von Spielertrainer Armin Rau gegen den FC Günzburg (1:2) und den TSV Hollenbach (0:4). Im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg sieht es für die Rieser also nach Abstieg in die Kreisliga aus.

Die Favoritenfrage stellt sich also nicht ernsthaft. Nach dem deutlichen 4:0-Heimsieg über den SC Altenmünster sollten die Bubesheimer auch gestärkt ins Ries fahren. Spielertrainer David Bulik hofft, dass er am Sonntag wieder auf Patrik Merkle und Steffen Hain zurückgreifen kann. Merkle pausierte am vergangenen Sonntag wegen akuter Knieprobleme und Hain konnte aufgrund einer Erkältung nicht auflaufen. Doch selbst wenn diese Leistungsträger nicht mitwirken sollten, ist ein SCB-Sieg in Holzkirchen Pflicht.

Dass Siege über direkte Konkurrenten doppelt wiegen, ist eine Binsenweisheit im Fußball. Erstens wirkt sich so ein Erfolg direkt auf die Tabelle aus und zweitens sorgt er für eine Steigerung des Selbstvertrauens. Nach der jüngsten 1:5-Klatsche gegen den FC Mertingen treffen die Günzburger nun also wieder auf einen Konkurrenten im Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga. Zwar dürfte das Selbstvertrauen der Kreisstädter unter der Deutlichkeit des Resultats mächtig gelitten haben, allerdings können die Aufsteiger auf die ersten 60 Minuten der Partie tatsächlich aufbauen. Spielertrainer Christoph Bronnhuber war bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Auftritt seiner Jungs auch durchaus zufrieden.

Doch in der Schlussphase kamen die Gegner, wie schon so häufig in dieser Saison, zu einfachen Toren. Zu einigen dieser Treffer leisteten die Kreisstädter großzügig Unterstützung.

Beim BC Adelzhausen sollten sich die Fehler der Günzburger minimieren. Denn die „Lebensversicherung“ des BCA, Angreifer Dominik Müller, ist bekannt dafür, dass er Probleme in der gegnerischen Defensive gnadenlos nutzt. Müller führt die Torjägerliste der Bezirksliga Nord an. Der 29-Jährige traf in 16 Partien 19-mal ins Schwarze. Insgesamt erzielte der BCA 29 Tore. Auch im Hinspiel, das 1:1 endete, war Müller erfolgreich.

