Was Burgau von den Topteams trennt

Eishockey Zu Beginn der Bayernliga-Aufstiegsrunde hat Germering die Defizite bei den Eisbären schonungslos offengelegt. Die gute Nachricht ist: Ein paar Leistungsträger kehren nun zurück.

von Uli Anhofer

Burgau Nach ihrem 6:3-Auswärtssieg in Lechbruck gehen die Eisbären mit viel Selbstvertrauen in die vierte Partie der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga. An diesem 18. Februar ab 20 Uhr gastiert der EV Fürstenfeldbruck im Burgauer Eispalast. Zwei Tage später tritt der ESV Burgau ab 17 Uhr beim SC Reichersbeuern an – nach den bisherigen Resultaten als Außenseiter.

Die Brucker haben bisher zwei Partien absolviert. Gegen Lechbruck feierten die Oberbayern einen 6:4-Erfolg, gegen den SC Reichersbeuern gab es eine 1:5-Klatsche für die Truppe von Trainer Roman Mucha. Der Tscheche ist in Burgau kein Unbekannter. Von 2011 bis 2015 schnürte der 56-Jährige die Schlittschuhe für den ESV Burgau.

Die Bilanz der Eisbären nach drei Partien ist nicht zufriedenstellend. Zu viele Gegentore schnappte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Roth. 19 Mal musste das Torhüterduo Franziska Albl und Roman Jourkov in den beiden Partien gegen die Germering Wanderers hinter sich greifen. Dabei gehörten die Goalies in den beiden Partien mit dem Aufstiegsaspiranten aber zu den Stützen ihres Teams und verhinderten mit zahlreichen Paraden noch höhere Schlappen.

Gerade in den zwei Begegnungen mit den Wanderers wurde deutlich, dass die Burgauer nur in Topbesetzung mit den Spitzenteams mithalten können. In der Vorrunde verloren die Markgräfler zwei Mal knapp gegen die Münchner Vorstädter. 3:4 und 4:5 hieß es aus Burgauer Sicht – in beiden Partien hätten die Eisbären auch als Sieger vom Eis gehen können.

Bei den beiden jüngsten Klatschen dagegen fehlten auf Burgauer Seite wichtige Akteure. Im Hinspiel passten David Ballner und Marvin Mändle wegen positiver Corona-Tests, im Rückspiel mussten die gesperrten Zach Erhardt und Petr Ceslik aussetzen. Ballner, Mändle, Erhardt und Ceslik sind Akteure, die das Tempo der Germeringer mitgehen und auch entsprechend gegenhalten können. Für viele andere Burgauer war die Geschwindigkeit, die vor allem die Germeringer Sturmreihe um den überragenden Dennis Sturm immer wieder anschlug, deutlich zu hoch.

Gegen technisch so versierte und taktisch so ausgebufft agierende Gegner muss mit großem Einsatz und körperlicher Präsenz agiert werden. Viele Eisbären wollten gegen die übermächtigen Germeringer mit spielerischen Mitteln und zu häufig auf eigene Faust zum Erfolg kommen. Dieses Vorhaben ging jetzt zwei Mal deutlich in die Hose.

Wenn die Burgauer in der Aufstiegsrunde noch etwas erreichen wollen, müssen einige Akteure ihre Spielweise ändern, sich an ihre Stärken, Einsatz, Kampfgeist und Wille erinnern, das eigene Ego zurückschrauben und sich mit aller Kraft in den Dienst der Mannschaft stellen.

Ein weiterer Grund für die beiden deutlichen Schlappen zum Auftakt der Aufstiegsrunde kann auch im Abgang der beiden Leistungsträger Dennis Tausend und Dominik Zimmermann liegen. Vielleicht ist auch die Hierarchie in der Mannschaft nach dem Wechsel dieser beiden Akteure durcheinander geraten. Die Neuen im Burgauer Kader können die Lücke, die diese langjährigen Stützen hinterlassen haben, derzeit noch nicht schließen.

Im weiteren Verlauf der Aufstiegsrunde können sich die Neulinge im Team, aber auch die jungen Burgauer Akteure nun ganz ohne Druck weiterentwickeln. Gegen den EV Fürstenfeldbruck sollten die Markgräfler ihren Aufwärtstrend fortsetzen und den Zuschauern eine gute Vorstellung bieten. Bis auf den gesperrten Petr Ceslik kann Coach Roth personell aus dem Vollen schöpfen.