vor 23 Min.

Weishaupt fegt über den Sand Lokalsport

Jettinger gewinnt zum Auftakt in Miami Beach

Schöner hätten die Reitertage in Florida gar nicht beginnen können: Philipp Weishaupt gewann das Eröffnungsspringen des Fünf-Sterne-Sandplatzturniers in Miami Beach. Auf der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Sansibar benötigte der Jettinger im entscheidenden Umlauf dieses Zwei-Phasen-Springens 21,80 Sekunden. Die beiden waren neun Hundertstelsekunden schneller unterwegs als die US-Amerikanerin Georgina Bloomberg auf Paola. Dritter wurde der Kanadier Eric Lamaze, der mit Chacco Kid 22,14 Sekunden benötigte.

32 fehlerfreie Paare aus der ersten Phase hatten den Kampf um den Sieg aufgenommen, 21 von ihnen (darunter mit David Will und Christian Ahlmann zwei weitere Deutsche) blieben auch hier ohne Abwurf. Insgesamt 67 Starter waren bei dieser Prüfung mit Sprunghöhen bis 1,45 Meter dabei.

Auch die zweite große Prüfung am ersten Turniertag gewann ein Deutscher.Marcus Ehning setzte sich auf Cristy in einem *****-Zeitspringen durch. Das Paar benötigte 66,42 Sekunden und war mehr als eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte Kevin Staut aus Frankreich, der auf Ayade de Septon et HDC nach 67,88 Sekunden im Ziel war. Weishaupt, der hier auf Lasse K unterwegs war, unterlief ein Abwurf. Vier Fehlerpunkte und 69,85 Sekunden bedeuteten für den 32-Jährigen Platz 18 unter 55 Gestarteten.

Für das am Samstag anstehende Hauptspringen der Veranstaltung gilt Weishaupt nun als Mitfavorit. Miami Beach ist nach Mexico-Stadt die zweite Station der Global Champions Tour, der höchstdotierten Serie im internationalen Turniergeschehen. (ica)

