vor 20 Min.

Weiter kämpfen, besser spielen, oben festsetzen

Zu wenige Tore erzielten Kreisläufer Daniel Jäger und seine Teamkollegen zuletzt in Lohr. Das soll sich in Landshut ändern.

Wie die Günzburger Handballer zurück in die Erfolgsspur kommen wollen

Beim Bayernliga-Primus TG Landshut treten die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg am Samstag ab 20 Uhr an. Im Vergleich zum jüngsten Auftritt in Lohr müssen die Spieler um Rückraumwerfer Michael Jahn eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um das Spiel eng halten und, wenn es geht, positiv gestalten zu können.

Die Landshuter stehen nach fünf Spielen verlustpunktfrei an der Spitze der Tabelle. Diese Entwicklung ist der konsequenten und zielstrebigen Arbeit der TG zu verdanken. Nachdem sie letzte Saison schon eine gute Mannschaft gestellt hatten, blieb das Team weitestgehend zusammen und konnte dank einer gelungenen Vorbereitung sehr erfolgreich starten. Aktuell bieten die Landshuter wohl den komplettesten Handball in der Liga. Über eine stabile Abwehr und gute Torhüter schaffen sie es, über 60 Minuten den Ball schnell nach vorne zu tragen, wo dann starke Werfer und gute Eins-gegen-Eins-Spieler in ein durchdachtes System eingebettet sind. Allerdings muss die Leistung der Dreihelmstädter auch relativiert werden: Anders als die Tabellenführer der vergangenen Jahre stellen sie nicht die absolute Übermannschaft dar, die halt mal locker die Meisterschaft gewinnt. Absolut jedes Spiel bisher gewannen sie in den letzten fünf Minuten, drei davon sogar nur mit einem Tor Differenz. Doch Sieg ist Sieg – und aufseiten der Günzburger gab’s eben schon zwei mit dem Prädikat „unnötig“ versehene Niederlagen.

Trainer Gábor Czakó hat nun richtigerweise festgestellt, dass insbesondere im Angriff schnelle Verbesserungen erfolgen müssen. Es muss an einfach zu drehenden Stellschrauben angesetzt werden. Insbesondere in den Bereichen Chancenverwertung, Fehlervermeidung und Umschalten nach Ballgewinnen kann seine junge Mannschaft wohl am ehesten schnell zulegen. Gleichzeitig müssen die guten Dinge im Günzburger Spiel bewahrt werden, um in Landshut realistische Chancen zu haben. Gerade die kämpferische Einstellung, die bisher fast jedes Spiel geprägt hat, kann kaum zu hoch eingeschätzt werden und es wäre mehr als sträflich, wenn hier auch nur im Ansatz nachgelassen wird. Immerhin können sich die Weinroten mit einem Sieg wieder im oberen Tabellendrittel festsetzen.

Die zurückliegenden Spiele in Landshut waren immer geprägt von gutem Handball und männlicher Härte. Verloren hat Günzburg in der jüngeren Bayernliga-Geschichte dort noch nie, obschon jedes Spiel eng und spannend war. Gewonnen haben die Günzburger meist, wenn sie von den eigenen Fans in großer Zahl unterstützt wurden. (zg)

Günzburger Handball-Fans können im Teambus mitfahren. Los geht’s am Samstag um 16.15 Uhr.

Themen folgen