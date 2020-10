vor 19 Min.

„Wenn andere Dinge wichtiger sind, bleiben Erfolge aus“

Patrick Färber, Abteilungsleiter beim VfL Bühl, spricht über die Trennung von Trainer Christian Purschke, die Probleme innerhalb der Mannschaft und die Suche nach einem neuen Coach

Herr Färber, der VfL Bühl und Trainer Christian Purschke haben sich vor ein paar Tagen nach einem unglücklichen Saisonstart getrennt. Im ersten Spiel ohne Trainer gab es dann mit einem 6:5 beim SV Mähringen den zweiten Saisonsieg. War das eine Trotzreaktion der Mannschaft?

Würde ich nicht so sagen. Spiele gegen Mähringen haben für uns Derbycharakter und Derbys will man unbedingt gewinnen.

Aber es war sicherlich ein irres Spiel?

Das war es auf jeden Fall. Und es war auch ein farbenfrohes Spiel, schließlich sahen drei Spieler von uns die Gelb-Rote Karte. Mit unserem ersten Platzverweis nach einer halben Stunde ging auch ein Platzverweis für einen Mähringer Spieler mit Rot einher. Dass wir in der Schlussphase zwei Mann in Unterzahl waren und trotzdem den Sieg über die Bühne gebracht haben, spricht für die Moral des Teams.

Sie selbst sind jetzt ja gleich dreifach gefordert: als Spieler, als Übergangstrainer und als Abteilungsleiter. Wie schafft man das?

Ja, die Ämter sind sehr zeitaufwendig. Aber dank meines Berufs und meines frühen Dienstschlusses schaffe ich das.

Haben Sie schon Ausschau nach einem Nachfolger für Christian Purschke gehalten?

Ja, wir hatten am Dienstag Kontakt und ein Gespräch mit einem möglichen Nachfolger. Mehr will ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Es gibt nämlich noch ein paar Feinheiten zu klären. Nächste Woche können wir dann vielleicht schon den neuen Mann präsentieren.

Zählt der zu Ihren Wunschkandidaten?

Aktuell ja. Wir hatten ihn früher schon mal im Visier.

Ex-Coach Purschke hat das Ende seiner Tätigkeit nach dreijähriger Amtszeit damit begründet, dass er die Mannschaft nicht mehr so erreicht hat, wie es sein sollte. Und er hat vor einem Jahr im Interview mit unserer Zeitung bereits bemängelt, dass die jungen Spieler nicht so mitziehen, wie er sich das wünsche. Wie ist das zu verstehen?

Es ist richtig, wenn er sagt, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Dieses Gefühl hatte ich auch. Was die jungen Spieler betrifft, dann ist es in der Tat so, dass sie halt kommen, wenn sie Lust haben. Und wenn sie keinen Bock haben, bleiben sie weg. Das spiegelt sich natürlich auch auf dem Platz wider.

Bisher hat der VfL Bühl in der neuen Saison der Kreisliga B2 Donau/Iller noch keine großen Bäume ausgerissen. Woran lag es, dass nach sechs Spielen erst sechs Punkte auf dem Konto sind?

Wie gesagt, wenn die Bereitschaft fehlt und andere Dinge wichtiger sind, anstatt intensiv sein Hobby zu betreiben, dann bleiben eben auch die Erfolge aus. Das Potenzial wäre jedenfalls vorhanden.

Am Sonntag gastiert der Tabellenvierte FKV Neu-Ulm in Bühl, gegen den es beim letzten Aufeinandertreffen eine 1:5-Schlappe gab. Was erwarten Sie von dieser Partie?

Ich hoffe, dass wir das Ergebnis in Grenzen halten, uns nicht abschlachten lassen und vielleicht sogar einen Punkt ergattern. Dafür müssen wir alle Kräfte mobilisieren. Aber man muss bedenken, dass uns die drei Spieler fehlen, die am letzten Sonntag die Gelb-Rote Karte gesehen haben. Im Vergleich zum Bayerischen Fußballverband, wo die Ampel-Platzverweise keine Auswirkungen auf das nächste Spiel haben, werden die betreffenden Akteure in Württemberg für ein Spiel gesperrt. Interview: Alois Thoma

