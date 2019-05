vor 6 Min.

Wettkampfhärte und Wetterfestigkeit

Fünf Günzburger und ein Reisensburger holen Altersklasse-Medaillen bei den bayerischen Meisterschaften

13 Sportler aus dem Triathlon-Verein Günzburg sind im Rahmen der bayerischen Duathlon-Meisterschaften entweder im Hauptwettkampf (10,4 Kilometer Laufen/44 Kilometer Radfahren/5,2 Kilometer Laufen) oder beim Volksduathlon (5,2/21/3,8) gestartet. Für einige wurde es viel mehr als die angedachte Formbestimmung: Fünf Günzburger holten Medaillen. Ein Reisensburger kehrte sogar als Titelgewinner in die Heimat zurück.

Planegg-Kraillling war einmal mehr Austragungsort dieser Titelkämpfe. Der dortige Duathlon ist für seine extremen Wetterbedingungen berüchtigt und auch heuer meinte es der Wettergott nicht gut mit den Athleten. So waren bei lediglich drei Grad, stark bewölktem Himmel und heftigen Windböen zusätzliche körperliche Herausforderungen zu bewältigen.

Schnellste Günzburgerin war Carina Seiko mit 2:40:44 Stunden. Das reichte in der Meisterschaftswertung der Seniorinnen 1 für den dritten und unter allen 16 Frauen zum fünften Platz. Susanne Sienel belegte als zweitschnellste Günzburgerin mit einer Zeit von 2:50:31 ebenfalls einen dritten Platz, jedoch in der Altersklasse Seniorinnen 2 (Platz zehn im Gesamtklassement). In beiden Wettbewerben starteten drei Sportlerinnen.

Schnellster Günzburger und zwölfschnellster unter insgesamt 75 Männern im Hauptwettkampf war André Laubhan. Er benötigte 2:07:46 Stunden und belegte damit den dritten Platz unter acht Startern in der Männer-Klasse 4. Knapp hinter ihm kam Thomas Rollnik als Vierter der Klasse nach 2:08:02 Stunden ins Ziel.

Carsten König wurde nach 2:11:31 Stunden Vizemeister in der Klasse Senioren 3. Zum Sieger dieser Klasse fehlten ihm 2:42 Minuten, sieben Teilnehmer ließ er hinter sich.

Die Klasse Senioren 6 entschied Günther Theer von der SG Reisensburg-Leinheim für sich. 2:37:17 Stunden brachten ihm kurz nach seinem WM-Start den bayerischen Titel. Josef Egger von den Günzburger Triathleten belegte hier mit einer Zeit von 2:49:28 Stunden den dritten Platz. Sieben Starter waren im Wettkampf. (zg)

