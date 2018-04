Wie viel ist noch drin im Tank?

vor 38 Min.

Offingen und Ziemetshausen stecken mitten im Abstiegskampf

Von Uli Anhofer

Für zwei der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis wird es jetzt ganz heiß. Süd-Vertreter TSV Ziemetshausen und auch der TSV Offingen, der im schwäbischen Norden um Punkte spielt, befinden sich auf Abstiegsplätzen. Beide Teams müssen am Wochenende also unbedingt punkten. Ziemetshausen empfängt am Samstag um 15.30 Uhr die DJK SV Ost Memmingen und der TSV Offingen tritt am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Donaumünster-Erlingshofen an. Für den SC Bubesheim geht es nur noch darum, den fünften Platz abzusichern. Am Samstag um 15 Uhr empfängt der SCB den FC Ehekirchen.

TSV Ziemetshausen – DJK SV Ost Memmingen Ein Sechs-Punkte-Spiel hat der TSV Ziemetshausen vor der Brust. Die Gäste stehen auf dem 13. Tabellenplatz und haben mit 29 Punkten einen Zähler mehr auf der Habenseite als die Platzherren. Während Ziemetshausen mit einer beeindruckenden Serie von 16 Punkten auf dem Weg nach oben ist, rutschten die Allgäuer nach nur einem Sieg aus den jüngsten vier Partien in die Gefahrenzone.

Gefährlichster Memminger ist nach wie vor Naim Nimanaj. Der 31-jährige Angreifer erzielte in 24 Partien 19 Tore. Nicht dabei bei den Memmingern ist dagegen Mario Marjancic, der momentan einen Kreuzbandriss auskuriert.

Dass beim TSV Ziemetshausen alle wissen, worum es in den abschließenden Partien geht, hat die Truppe in den jüngsten Partien eindrucksvoll bewiesen. Den kleinen Rückschlag durch das 2:3 in Durach sollte die Mannschaft schnell verkraftet haben. Beim Hinspiel in Memmingen gelang den Zusamtalern ein 1:0-Erfolg. Torschütze war damals Tobias Eppler.

SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV OffingenEin deutliches 0:4 mussten die Offinger im Hinspiel gegen das Team aus dem Landkreis Donau-Ries hinnehmen. Eine derartige Klatsche sollten sie sich kein zweites Mal einfangen. Es stehen nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt auf der Karte, sondern auch für die Moral wäre ein Sieg förderlich.

Bei der jüngsten Offinger Niederlage gegen Meitingen war der Wille der Mannschaft deutlich zu erkennen. Doch beim 0:5 gab’s im spielerischen Bereich große Defizite. Der ansonsten wesentlich offensiver agierende Spielertrainer Christoph Bronnhuber stellte sich in dieser Partie auf die Position sechs. Mit der Kehrseite, dass es im Angriff keinen Akteur mehr gab, der einen Ball festmachen und seine Mitspieler einsetzen konnte.

In Donaumünster erwartet die Offinger eine kampfstarke Truppe, die den Klassenerhalt auch noch nicht unter Dach und Fach hat. 30 Punkte hat der Aufsteiger bisher gesammelt, vier in den jüngsten vier Partien.

SC Bubesheim – FC Ehekirchen Spielerisch war beim 4:3-Erfolg der Bubesheimer in Horgau sicher noch Luft nach oben. Doch Kampfgeist und Willensstärke waren beim fast schon sicher feststehenden Absteiger erste Sahne. Nach einem 1:3-Rückstand kam der SCB zurück und drehte die Partie durch einen Treffer von Baris Aciköz und zwei Tore von Hakan Polat. Seinen Beitrag zum Sieg leistete auch Steffen Hain. Der lange verletzte Mittelfeldakteur kam beim Stand von 2:3 in die Partie und half mit, die Begegnung zu drehen. Demnächst steht ein weiteres Comeback an. Simon Hille arbeitet an seiner Rückkehr ins Team.

Der FC Ehekirchen ist Tabellensechster. Das Team von Spielertrainer Simon Schröttle hat bisher 40 Punkte gesammelt. Treffsicherster Ehekircher ist Fabian Scharbatke. Der 21-jährige Angreifer erzielte bisher 15 Tore. Mit einem Sieg könnte Bubesheim den fünften Rang sichern. Leicht wird’s nicht: Das Hinspiel verlor der SCB 2:4, Scharbatke traf drei Mal.

