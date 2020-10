vor 50 Min.

Willkommen im Abstiegskampf

Mönstetten kassiert herbes 0:4

Während die Fußballerinnen des TSV Burgau nach dem Neustart in der Bezirksoberliga gut zurechtkommen und diesmal ein Unentschieden erreichten, musste Liga-Konkurrent SC Mönstetten bereits den zweiten Rückschlag hinnehmen.

(0:1): „Ich bin ehrlich gesagt völlig sprachlos, wie wir das Spiel aus der Hand gegeben haben“, sagte ein frustrierter Mönstetter Trainer Torsten Zimmermann nach dem verkorksten Spiel. Dabei hätten die Seinen in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff gehabt. „Wir waren das bessere Team, haben aber die Tore nicht gemacht.“ Statt 2:0 oder 3:0 stand es plötzlich 0:1, da Tina Strelec ein Sonntagsschuss aus 35 Metern gelang (44.).

Nach der Pause machten die Gastgeberinnen zu viele Fehler in der Defensivarbeit, sie luden den Gegner zum Toreschießen ein. Pfersee nahm dankend an und kam zu weiteren Treffern durch Anja Habbig (68.) und Sarah Harris (77. und 81.).

„Wir hätten noch fünf Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen“, bemängelte Trainer Zimmermann die mangelnde Chancenauswertung seines Teams. Zu Recht, denn Mönstetten hatte durchaus noch klare Möglichkeiten durch Sarah Wink, Ramona Bamberger und Nicola Hofstetter.

Mönstetten ist nun nur noch sechs Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Es wird also höchste Zeit, sich zu berappeln.

(0:1): Burgaus Trainer Markus Deni spricht von einem gerechten Unentschieden gegen den neuen Tabellenzweiten FSV Wehringen. Hatten die Gäste in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und gingen in der 35. Minute durch den Treffer von Natali Abröll nicht unverdient in Führung, so änderte sich das Bild nach der Pause. „Jetzt war es meine Mannschaft, die das Spiel bestimmte“, berichtet Deni. Das sollte sich auszahlen. Es lief die 70. Minute, als Jasmin Hommel eine Flanke nach innen schlug. Veronika Jakl verwertete das Zuspiel mit einem gekonnten Kopfball-Lupfer zum gerechten 1:1-Endstand.

Dass nicht mehr für Burgau heraussprang, lag nach Aussage von TSV-Coach Deni vor allem an der Gangart der Gegnerinnen. „Die vom Gast überhart geführte Partie machte uns zu schaffen“. Gelbe Karten für Anna-Lena Zedelmeier, Anna Mahr und Lisa De Rijke sowie Gelb-rot für Karolin Lindner bestätigen seine Aussage. (tho)

