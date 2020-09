00:02 Uhr

Wochen des Wartens

So könnte es ab Oktober weiter gehen

Von Jan Kubica

In Bayern wird die Fortsetzung der unterbrochenen Fußball-Spielzeit inzwischen im Zwei-Wochen-Rhythmus nach hinten geschoben. Erst sollte es am 5./6. September losgehen, dann hieß es, am 19./20. September werde gespielt und nun spricht der Bayerische Fußballverband davon, dass es wohl Oktober wird, ehe die Amateure wieder antreten können. Dabei hatten die Kicker an der Basis so darauf gehofft, dass sich die Staatsregierung den in anderen Landesverbänden gefundenen Modellen anschließen würde.

In den heimischen Spielklassen hat die erneute Verzögerung zunächst einmal Auswirkungen auf einen Wettbewerb, den es ohnehin nur in dieser, von der Corona-Krise geprägten Runde geben sollte – den Ligapokal. Laut Gerhard Weng, der als Gruppenspielleiter für die meisten heimischen Kreis-, A- und B-Klassisten zuständig ist, wird es schon jetzt „schwierig, den Ligapokal terminlich zu platzieren.“ Gut möglich ist also, dass die Amateure im Landkreis Günzburg in den kommenden Monaten nur noch ihre verbleibenden Punktspiele austragen, wenn überhaupt. Entsprechend lässt Weng durchblicken, dass viele mögliche Szenarien diskutiert werden. Im schlimmsten Fall werde der Neustart eben erst für März 2021 angesetzt. „Dann wäre es immer noch möglich, in Bayern wenigstens die eine Saison zu Ende zu bringen.“

Auf einen bislang unbestimmten Termin verschoben wird das Kreisfinale im Toto-Pokal. Das Spiel FSV Reimlingen – VfR Jettingen hätte zunächst am 1. Mai, dann am 12. September im Ries stattfinden sollen. „Aber ohne Zuschauer macht es keinen Sinn“, sagt Weng.

Übrigens: Die Futsal-Saison hat der Funktionär derzeit noch auf dem Zettel. Er schränkt aber gleich ein: „Die Hoffnungen schwinden natürlich.“ (ica)

