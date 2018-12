Zum Finale soll die zweite Burgauer Reihe glänzen

04:15 Uhr

Die Eisbären setzen an diesem Freitag gegen Farchant auf eine Steigerung. Platz eins in der Landesliga ist das Ziel.

Von Uli Anhofer

Zwei Mal noch treten die Eishockeyspieler des ESV Burgau in der Landesliga Gruppe 2 an – einmal noch in diesem, einmal bereits im kommenden Jahr. Danach beginnt die Verzahnungsrunde um den Aufstieg in die Bayernliga. Aber zuerst müssen die Eisbären ihre Heimaufgaben am Freitag, 28. Dezember (Spielbeginn: 20 Uhr), gegen den TSV Farchant und am 6. Januar 2019 (Start: 18 Uhr) gegen den EV Pfronten bewältigen. Mit zwei Siegen würden die Burgauer den ersten Platz auf jeden Fall verteidigen und die Verfolger aus Neu-Ulm und Kempten auf die Plätze zwei und drei verweisen. Genau das ist das Ziel.

Gegen den TSV Farchant gehen die Burgauer auf jeden Fall als Favoriten aufs Eis. Die Truppe aus dem Werdenfelser Land ist Tabellenfünfter und kämpft noch mit dem SC Reicherbeuern und dem EV Fürstenfeldbruck um den fünften Platz, der zur Teilnahme an der Verzahnungsrunde berechtigt. Die Farchanter haben in diesem Dreikampf wohl die besten Karten. Sie spielen noch gegen die beiden direkten Konkurrenten.

Über Weihnachten Kräfte getankt

Die Eisbären haben sich nach dem Doppel-Spieltag mit den Partien gegen den EV Bad Wörishofen (10:2) und den VfE Ulm/Neu-Ulm (4:5 nach Penaltyschießen) über Weihnachten erholen können und neue Kräfte für die restliche Saison getankt.

Sicher wirkt bei den Spielern das tolle Erlebnis aus dem Topspiel gegen Ulm nach. 1000 Zuschauer boten am Sonntag eine sensationelle Kulisse für ein wahres Spitzenspiel. Vor allem die erste Burgauer Angriffsreihe mit David Zachar, Dennis Tausend und Dominik Zimmermann zeigte eine gute Partie. Nicht ganz so gut lief es gegen die Ulmer für die zweite Burgauer Linie mit Boris Drozd, David Tomecko und Vladimir Klinga. Vielleicht war Spielmacher Drozd noch durch seine Oberschenkelverletzung aus der Partie gegen Bad Wörishofen gehandicapt. Kämpferisch herausragend in dieser Reihe war Tomecko. Der 24-jährige Slowake jagte hinter jedem Puck her und warf sich in die Schüsse der Ulmer. Gegen den TSV Farchant sollte diese Sturmreihe wieder spielerische Glanzpunkte setzen.

Sieg im Hinspiel

Der Tabellenfünfte TSV Farchant hat in 14 Partien bei 52:52 Toren 21 Punkte gesammelt. Das Hinspiel gewann der ESV Burgau 6:4.

