15.12.2018

Zum zehnten Mal Schützenkönig Lokalsport

Rekordteilnahme in Riedheim

Zur alljährlichen Preisverleihung des Königsschießens konnte der Vereinsvorsitzende Gerhard Mücke im Schützenheim des Sportschützenvereins Moosdeifl in Riedheim eine große Anzahl an Gästen begrüßen. Das Königsschießen bildet alljährlich den Höhepunkt bei den Sportschützen. In diesem Jahr gab es eine Rekordbeteiligung mit 53 aktiven Schützen, darunter 18 Jugendliche. Sportwartin Angela Lenzer und Schützenmeister Karl Rösch nahmen die Preisverteilung vor.

Schützenkönig wurde mit einem 12,6-Teiler Karl Rösch junior. Er holte diesen Titel bereits zum zehnten Mal. Die Premiere war im Jahr 1983. Vizekönig wurde Jürgen Quack mit einem 17,3-Teiler. Zum Jungschützenkönig konnte Sebastian Karl mit einem 17,0-Teiler gekürt werden, zum Vizejugendkönig Jonas Sladeck mit einem 19,2-Teiler.

Die Jugendpokale (gestiftet von Lothar Schwuchow, Erwin Edelmann, Frank Repscher) errangen Lukas Fischer, Sebastian Karl und Melissa Heller. Der Damenpokal (gestiftet von Oskar Edelmann) ging an Gabi Reizele, Sieger des Seniorenpokals (gestiftet von Gerhard Mücke) wurde Jürgen Wenzelburger. Der Kükenpokal (gestiftet von Angela Lenzer) ging an Anna Heller. (zg)

MeisterLuftpistole 1. Erwin Edelmann (368 Ringe), 2. Oskar Edelmann (360), 3. Klaus Gobba (358) Luftgewehr 1. Karl Rösch jun. (365), 2. Helmut Baier (365), 3. Jürgen Quack (362) Damen 1. Angela Lenzer, 2. Andrea Rösch Jugend 1. Lukas Fischer, 2. Jannic Eberhardt, 3. Melissa Heller .

Themen Folgen