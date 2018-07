04:55 Uhr

Zusammenhalten ist alles – wie bei der WM Lokalsport

Das Team Schillerstraße hat beim Quiz unserer Zeitung gewonnen. Beim Viertelfinale stoßen die Gäste auf gute Nachbarschaft an. Zum Leberkäs wird auch Philosophisches serviert.

Von Jan Kubica

Geboren wurde die Idee zum WM-Public Viewing beim alljährlichen Schillersstraßenfest. Es war das 14. Heuer, es gibt auch Erfahrungswerte und das kann Helmut Klingler mit einem Lächeln versöhnen: "Da haben wir immer so tolle Einfälle zu später Stunde." Auch sie sind am Gewinnspiel unserer Zeitreise teilzunehmen. Den Glucksgriff einer Losfee Spater war klar: Das Team Schillerstraße Ichenhausen hatte den Besuch eines Redakteurs gewonnen, der Knabbereien und ein 20-Liter-Fass Helles mit, die Schlossbrauerei Autenried zu diesem Anlass spendierte hatte.

Logistisch war die Sache schnell erledigt, berichteten Klingler. Sein Nachbar David Wieberneit hat die Einfahrt zu seinem Haus Carport zur Verfügung gestellt. Der Mann ist es gewohnt; Er wird laut Klingler "Zwei Mal im Jahr sein Eigentum enteignet, das wird dann zur Gemeinschaftsfläche." Der 48-jährige Wieben, so schön wie möglich, so plötzlich wie möglich: "Die Zukunft, dass wir hier bauen, Krieg, das ist ein Carport Erschaffen, in der Mann auch bei schlechter Wetter feiern kann."

Ein schöner Samstag gibt's wettermäßig nicht auszusetzen. Und so macht es sich gut Eine Stunde vor dem Anstoss zum Viertelfinale - Kroatien Daran, Leberkäs und Bratensemmeln zum ersten Erwachen 40 Gäste zu versorgen. Mit einem sehr schönen Blick auf die immer größer werdenden 55-Jährigen: "Es muss nur noch in die Hand genommen werden, dann läuft es so. Das ist ja eine super Nachbarschaft hier. Mann hockt nicht zu viel zusammen, aber wenn Mann zusammenkommt, wird dann gefeilt. "

Klar, dass es ein Viertelfinale mit Deutschland wünscht, bestes Klingler. Im Fußball kennt er sich aus. Bei Eintracht Autenried und beim SC Ichenhausen war er älter als 30 Jahre alt und hat als WM-Tourist Erfahrung: Drei Mal - 1990, 1998 und 2006 - war er im Stadion dabei. Dass Russen und Kroaten unter den besten acht Männern sind, das kann man gut leben. "Es ist auf jeden Fall ein schönes Viertelfinale."

Jutta Mößle, sterben in this secunde vorbeikommen, hat die Wörter gehört und fühlt sich mit einem Augenwinkern, das mit dem Fußball ist nur ein Anhänger für das Treffen. "Hauptsache Freibier, hat's geheißen." Klingler lacht und stellt sich als eine schöne Nachbarin vor, "die immer vorne dabei sind, wenn es vergolden ist, etwas zu tun."

Bei Fußball-Erfolg wird gemeinsam gemeinsame Herausforderungen für ein erfolgreiches Team auf dem Rasen und eine gut funktionierende Sozialgemeinschaft. Auf den Zusammenraum kommen - in der Schillerstraße und bei der WM. Datiert hawe technischer Ehrfürchtiger Schwans Kanal. Das war dann aber schon, dass die Elfmeterschießen in Sotschi bis spät in die Nacht verlängerte. Beim Straßenfest, erzählt Wieberneit, es ist schon ein Frühstück am Tag danach. Aber das haben sie ja schon Mal gefeilt. Für das Public Viewing in der Schillerstraße war es die erste Auflage. Es wird wieder gegeben. Zur Freude der Nachbarn aus vielen Nationen, die hier im Wortsinn zusammen leben.

