19.07.2019

Zweimal Erster, zweimal Zweiter

Die erfolgreichen Teams des LAZ Kreis Günzburg bei den Kreis-Titelkämpfen in Untermeitingen.

Auf seine jungen Sportler kann das LAZ Kreis Günzburg bauen

Zwei Siegerpokale geholt haben die Leichtathleten aus dem LAZ Kreis Günzburg beim Endkampf der deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend im Kreis Mittel- und Nordschwaben. Auf der Sportanlage in Untermeitingen setzten sich die U14 weiblich und die U12 männlich durch. Zweite Plätze belegten die U14 männlich und die U12 weiblich. Beide waren als Titelverteidiger angetreten.

Für die Mädchen und Jungs standen in der Altersklasse U12 die Disziplinen 50 Meter Sprint, Schlagball, Weitsprung und 4x50 Meter-Staffellauf auf dem Programm. Bei den 13- und 14-jährigen Athleten waren 75 Meter Sprint, 200 Gramm Schlagball, Weitsprung und die 4x75 Meter-Staffel gefordert.

In der Besetzung Dori Atzkern, Lilly Fülling, Emma Gamperling, Ida Ritter, Lina Arendt, Lea Ruf, Ida Rott und Emilia Menath erreichte das LAZ-Team bei der weiblichen U12 den sehr guten zweiten Platz. Es siegte die LG ESV Augsburg/TSV Neusäß. Für die U14 des LAZ schnappten sich Romy Atzkern, Emma Kugler, Luisa Nickmann, Maria Liebig, Bianca Mayr und Annabell Dirr den Siegerpokal.

Spannend und äußerst knapp umkämpft ging es in beiden Altersklassen bei den Jungs zu. Die U12 des LAZ lieferte sich in der Besetzung Simon Fischer, Noah Bosch, Kevin Gnann und Dominik Nizorera einen harten Kampf mit der Konkurrenz aus Auerbach/Streitheim. Am Ende sicherten sich die Athleten des LAZ mit 194 Punkten Abstand auf den Verfolger verdient den Pokal. Bei der U14 stand bis zum Schluss nicht eindeutig fest, wer den Pokal mit nach Hause bringen würde. Bis zur finalen Disziplin, dem Ballwurf, lieferten sich die LAZ-Jungs ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team aus Auerbach/Streitheim. Letztlich fehlten dem LAZ-Team nur wenige Meter zum Gesamtsieg. Tapfer um den Sieg gekämpft haben für das Team aus dem Landkreis Günzburg Felix Schramm, Issa Madschid Al Ouro, Julius Menath, Korbinian Hegenbart, Luis Gamperling und Jonas Pfeiffer. (zg)

