00:02 Uhr

Zwitterstellung an der Grenze

Was wird aus den bayerischen Vereinen im Bezirk Donau-Iller?

Von Pit Meier

Die Corona-Pandemie hat die Saison im württembergischen Amateurfußball abrupt beendet und das Virus ist verantwortlich für einen chaotischen Start in die neue Spielzeit. Am kommenden Wochenende sollte es im Bezirk Donau-Iller losgehen – auch für die vielen bayerischen Vereine, die dort um Punkte spielen. Doch die Hoffnung auf einen geordneten Beginn hat sich zerschlagen. Pflichtspiele mit oder ohne Zuschauer bleiben im Freistaat weiterhin verboten. Was unter anderem zur Folge hat, dass die ersten Begegnungen der Bibertaler Vereine verlegt werden. Der FC Silheim tritt nach einem Heimrecht-Tausch am kommenden Sonntag ab 12 Uhr zum Spiel der Kreisliga A Donau bei KKS Croatia Ulm an. Ort und Termin gewechselt hat der VfL Bühl: Sein Punktspiel gegen den FC Straß soll nun am 24. September vor heimischer Kulisse stattfinden.

Den bayerischen Klubs im Bezirk Donau-Iller wird ihre Zwitterstellung zum Verhängnis: Organisiert sind sie im Württembergischen Fußballverband (WFV), der sogar Spiele mit bis zu 500 Zuschauern erlaubt. Aber das hilft ihnen nichts. Denn ihre Plätze liegen in Bayern und deswegen gelten für sie die Bestimmungen der Politik im Freistaat.

Bei Partien zwischen württembergischen und bayerischen Vereinen bleibt als Ausweg aus dem Dilemma in der Vorrunde noch der Tausch des Heimrechts. Treffen jedoch zwei Mannschaften aus dem Freistaat aufeinander, müssten sie auf einen Platz jenseits der Landesgrenze ausweichen. Was bei einzelnen Spielen im Bezirkspokal noch funktioniert hat, ist bei einem vollen Programm schwierig bis unmöglich. Die württembergischen Vereine brauchen ihre Plätze schließlich jetzt selbst. Das Konzept, Duelle zwischen bayerischen Mannschaften zeitlich zu verlegen, wird nicht ewig funktionieren. Und ein Ende der Pandemie ist nicht abzusehen, eine Änderung der Bestimmungen im Freistaat ebenfalls nicht.

Der Ton zwischen den Beteiligten wird unterdessen schärfer. Günter Stucke, Spielleiter im Bezirk Donau-Iller, spricht von einer „absolut unverständlichen Regelung“ in Bayern.

