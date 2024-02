Das Trainer-Karussell dreht sich im Landkreis Günzburg weiter

Timo Winstel trainiert jetzt Frauen des SG Burgau/Mönstetten. Seinen früheren Posten beim SV Hochwang übernimmt jetzt ein Duo.

In der Winterpause gab es einen Trainerwechsel bei den Fußballerinnen der SG TSV Burgau/SC Mönstetten. Timo Winstel ist der neue Übungsleiter des Bezirksoberligateams, nachdem die Zusammenarbeit mit Mauro Ancora in beiderseitigem Einvernehmen beendet wurde.

Wechsel zum Frauenfußball

Der 30-jährige Winstel kommt vom SV Hochwang, wo er in der vergangenen Saison und in der Hinrunde der laufenden Saison die erste Männermannschaft betreut hat. Der ehrgeizige Coach steigt Mitte Februar bei einem dreitägigen Trainingslager in Mühldorf am Inn in die Arbeit mit den Spielerinnen aus Burgau und Mönstetten ein. Vier Vorbereitungsspiele stehen auf dem Programm, bis die Punktrunde am 16.3. mit dem Auswärtsspiel in Loppenhausen beginnt. Timo Winstel will seine neue Truppe bis dahin körperlich und spieltechnisch weiterentwickeln und vom momentanen siebten Tabellenplatz einige Ränge nach oben führen. Dazu beitragen will auch weiterhin der langjährige Co-Trainer Roland Kless, der die Mannschaft schon interimsweise in der Rückrunde 2023 betreut hat.

30-jährige Trainer Winstel kommt vom SV Hochwang

Nachdem der Fußballverein SV Hochwang in der Winterpause die Zusammenarbeit mit Trainer Timo Winstel beendet hat, stehen zur Rückrunde mit Robin Rassbichler-Schmidt und Markus Saurer zwei Trainer aufseiten des SVH in der Coachingzone. Rassbichler-Schmidt wird Cheftrainer und der vom TSV Wasserburg verpflichtete Sauter wird als Co-Spielertrainer und Torwarttrainer agieren. Mit dem neuen Trainerteam erwarten sich die Verantwortlichen des SVH den dringenden benötigten Impuls, um wieder in andere Tabellenregionen vorzudringen. In der Fußball-A-Klasse West belegt Hochwang den elften Tabellenplatz mit zehn Punkten nach 13 Spielen. Hochwangs Ex-Trainer Winstel wechselt zur SG Burgau/Mönstetten und wird die Frauenmannschaft betreuen. (AZ)

