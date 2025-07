Eine Debatte auf dünnem Eis: Wenn Vielfalt zur Verhandlungsmasse wird

Dass einige Vereine der Eishockey-Bayernliga erneut über eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Begrenzung ausländischer Spieler diskutieren, sorgt zu Recht für Kritik. Eine solche Begrenzung wäre in ihrer praktischen Umsetzung rechtlich unzulässig – so legt es unter anderem ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm nahe. In einem Europa, das zunehmend zusammenwächst und in dem Menschen das Recht auf Freizügigkeit genießen, erscheint die Forderung nach einer Beschränkung von Mitspielern aus anderen EU-Staaten antiquiert.

